Интерпол объявил в розыск ексглаву Nissan
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Интерпол выдал "красное уведомление" Ливана на арест экс-президента Nissan Карлоса Гона, который бежал из Японии, где его обвиняют в финансовых преступлениях, в Ливан. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Красное уведомление" Интерпола - это просьба международной полиции временно арестовать человека в ожидании его экстрадиции или иного аналогичного судебного иска. Однако Ливан не имеет договора о выдаче с Японией.
У Гона является французское, ливанское и бразильское гражданство. В свое время он вложил немалые инвестиции в банковский сектор, а также недвижимость в Ливане.
Министр юстиции Ливана Альберт Серхан заявил, что страна выполнит свои обязательства ", таким образом намекнув, что ексглаву Nissan могут вызвать на допрос.
Серхан также добавил, что Гон въехал в Ливан по действующему паспорту. Поэтому его экстрадиция в Японию из Ливана может и не состояться.
Напомним, побег экс-главы Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона готовила его жена.