Втечу ексглави Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона готувала його дружина - WSJ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Втеча ексглави альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона з Японії в Ліван планувався його соратниками протягом декількох тижнів, ключову роль в операції зіграла його дружина. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.
За даними співрозмовників газети, "команда по ексфільтраціі" Гона за допомогою спільників в Японії здійснила свій план на вихідних 28-29 грудня. Колишній топ-менеджер на приватному літаку покинув контрольовану судом резиденцію в Токіо і попрямував до Туреччини, а потім до Лівану, де приземлився рано вранці в понеділок, 30 грудня.
У Лівані Гон зустрівся зі своєю дружиною, яка, повідомили джерела WSJ, грала ключову роль в операції. Сама жінка в повідомленні для газети назвала своє возз'єднання з чоловіком "найкращим подарунком в житті".
За інформацією WSJ, план Гона полягає в тому, щоб очистити своє ім'я, домагаючись суду на своїй батьківщині в Лівані, де до нього ставляться як до національного героя. Екс-глава автоальянсу має громадянство цієї країни (а також Франції та Бразилії) і, за законами Лівану, може бути притягнутий до неї до кримінальної відповідальності за злочини, вчинені за кордоном. Чи готові місцеві влади до такого кроку - невідомо.
Нагадаємо, екскерівник Nissan міг втекти з Японії у футлярі з-під контрабаса.