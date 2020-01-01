Екскерівник Nissan міг втекти з Японії у футлярі з-під контрабаса

КИЇВ. 1 січня. УНН. В останні дні 2019 року колишній керівник компанії Nissan втік з Японії до Лівану. В Японії Карлосу Гону висунуто звинувачення у фінансових порушеннях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.