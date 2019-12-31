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Колишній директор Nissan втік з-під домашнього арешту в Японії

Колишній директор Nissan втік з-під домашнього арешту в Японії

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Колишній глава франко-японського автомобілебудівного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон, який перебував під домашнім арештом у Токіо, виїхав з країни без дозволу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Kyodo.

"Судячи з усього, він зробив це без дозволу, - повідомило джерело в правоохоронних органах. - У нас немає відомостей про те, що Гону змінили режим домашнього арешту".

Раніше один з японських адвокатів Карлоса Гона заявив телеканалу NHK, що нічого не знає про виїзд свого клієнта з країни.

У понеділок французька газета Les Echos повідомила, що колишній менеджер прибув в ліванську столицю 30 грудня ввечері на приватному літаку з Туреччини. Поки, як зазначає видання, неясно, чи є його виїзд з Японії порушенням режиму домашнього арешту або результатом угоди з правосуддям. Процес над 65-річним Гоном повинен був початися навесні 2020 року.

Нагадаємо, Карлоса Гона виключили з ради директорів Nissan.

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