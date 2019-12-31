Бывший директор Nissan бежал из-под домашнего ареста в Японии

"Судя по всему, он совершил это без разрешения, - сообщил источник в правоохранительных органах. - У нас нет сведений о том, что Гону изменили режим домашнего ареста".

Ранее один из японских адвокатов Карлоса Гона заявил телеканалу NHK, что ничего не знает от выезде своего клиента из страны.

В понедельник французская газета Les Echos сообщила, что бывший менеджер прибыл в ливанскую столицу 30 декабря вечером на частном самолете из Турции. Пока, как указывает издание, неясно, является ли его выезд из Японии нарушением режима домашнего ареста или результатом сделки с правосудием. Процесс над 65-летним Гоном должен был начаться весной 2020 года.

Напомним, Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan.