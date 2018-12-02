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Іноземним журналістам офіційно обмежено в'їзд до окупованого Криму

Іноземним журналістам офіційно обмежено в'їзд до окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Міністерством інформаційної політики спільно з Державною міграційною службою та Держприкордонслужбою на період воєнного стану обмежено в'їзд іноземним журналістам до окупованого Криму. Про це повідомили у прес-службі Міністерства інформаційної політики України, передає УНН.

"На період дії правового режиму воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України від 26 листопада 2018 року № 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні", залишити в силі механізм доступу іноземних журналістів до тимчасово окупованого Криму в період воєнного стану, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 "Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї", з дещо оновленою інструкцією, яка буде діяти на період, визначений Указом Президента України від 26 листопада 2018 року № 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні" - зазначається у повідомленні.

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Відповідно до інструкції погодження в'їзду іноземних журналістів, опублікованої на сайті МІП України: "В'їзд іноземних журналістів в Крим та виїзд з нього здійснюється за паспортним документом та наявністю спеціального дозволу. Спеціальний дозвіл – документ, який дає право іноземному журналісту в’їхати в Крим та виїхати з нього. Спеціальний дозвіл є одноразовим, тобто дозволяє лише один в’їзд та виїзд з Криму. Для наступного відвідування Криму, необхідно отримувати новий спеціальний дозвіл".

Остаточне рішення про пропуск іноземних журналістів на територію тимчасово окупованого Криму буде прийматися Держприкордонслужбою.

Нагадаємо, що 30 листопада журналісти іноземних ЗМІ заявили у соцмережах про те, що не можуть потрапити до окупованого Криму через адміністративну межу після введення в Україні воєнного стану. 

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