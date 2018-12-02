Иностранным журналистам официально ограничен въезд в оккупированный Крым

"На период действия правового режима военного положения, введенного в действие Указом Президента Украины от 26 ноября 2018 № 393/2018 "О введении военного положения в Украине", оставить в силе механизм доступа иностранных журналистов к временно оккупированному Крыму в период военного положения, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июня 2015 № 367 "Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", с несколько обновленной инструкции, будет действовать на период, определенный Указом Президента Украины от 26 ноября 2018 № 393/2018 "О введении военного положения в Украине", - отмечается в сообщении.



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Согласно инструкции согласования въезда иностранных журналистов, опубликованной на сайте МИП Украины: "Въезд иностранных журналистов в Крым и выезд из него осуществляется по паспортным документам и наличием специального разрешения. Специальное разрешение - документ, который дает право иностранному журналисту въехать в Крым и уехать из него. специальное разрешение является одноразовым, то есть позволяет только один въезд и выезд из Крыма. Для следующего посещения Крыма, необходимо получать новый специальное разрешение".

Окончательное решение о пропуске иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет приниматься Госпогранслужбой.



Напомним, что 30 ноября журналисты иностранных СМИ заявили в соцсетях о том, что не могут попасть в оккупированный Крыму через административную границу после введения в Украине военного положения.