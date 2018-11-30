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Іноземні журналісти заявили про заборону в'їзду в окупований Крим

Іноземні журналісти заявили про заборону в'їзду в окупований Крим

Київ • УНН

 • 10789 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Журналісти іноземних ЗМІ заявили у соцмережах про те, що не можуть потрапити до окупованого Криму через адміністративну межу після введення в Україні воєнного стану, передає УНН.

"Сьогодні вранці мені не дозволили перетнути адміністративну межу з Кримом, не дивлячись на дозвіл української влади. МЗС України, як ми можемо освітлювати події на українській території Криму, якщо ви нас не пускаєте?" - написала у Twitter фінська журналістка, московський кореспондент Dagens Nyheter та Hufvudstadsbladet Анна-Лєна Лаурен.

"Я щойно підтвердив у МЗС України: журналісти офіційно включені в заборона на доступ до Криму. Але мені кажуть, що тривають "гарячі суперечки" про те, чи дозволяти виключення для журналістів", - підтвердив у своєму мікроблозі кореспондент по Україні, Росії, Білорусі "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

Нагадаємо, раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму. Крім того, іноземцям заборонили в’їзд на окупований Донбас.

25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України запроваджено воєнний стан до 26 грудня.

I just confirmed with @MFA_Ukraine: Journalists ARE officially included in ban on Crimea access. But I'm told there is ongoing "heated debate" about whether to allow exception for journalists. https://t.co/RJfYqz2yYE

— Christopher Miller (@ChristopherJM) 30 листопада 2018 р.

Українські Національні Новини

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