Иностранные журналисты заявили о запрете въезда в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Журналисты иностранных СМИ заявили в соцсетях о том, что не могут попасть в оккупированный Крым через административную границу после введения в Украине военного положения, передает УНН.
"Сегодня утром мне не разрешили пересечь административную границу с Крымом, несмотря на разрешение украинской власти. МИД Украины, как мы можем освещать события на украинской территории Крыма, если вы нас не пускаете?" - написала в Twitter финская журналистка, московский корреспондент Dagens Nyheter и Hufvudstadsbladet Анна-Лена Лаурен.
"Я только что подтвердил в МИД Украины: журналисты официально включены в запрет на доступ в Крым. Но мне говорят, что идут "горячие споры" о том, разрешать исключения для журналистов", - подтвердил в своем микроблоге корреспондент по Украине, России, Беларуси "Радио Свобода" Кристофер Миллер.
Напомним, ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированного Крыма. Кроме того, иностранцам запретили въезд на оккупированный Донбасс.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.