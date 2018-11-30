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Іноземцям заборонили в’їзд на окупований Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Іноземним громадянам і особам без громадянства заборонено виїзд через контрольні пункти в’їзду-виїзду на окуповану частину Донецької та Луганської областей, крім представників спостережних місій ООН, ОБСЄ, Червоного Хреста. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

“У зв’язку з введенням на частині території України особливого правового режиму воєнного стану законодавства України „Про правовий режим воєнного стану“ за рішенням командувача Об’єднаних сил в КПВВ встановлено особливий режим перетину лінії розмежування, який не стосується громадян України. Зокрема обмежено виїзд іноземців та осіб без громадянства на тимчасово окуповану територію України”, — йдеться у повідомленні.

Як наголосили у штабі ООС, право перетину лінії розмежування матимуть представники офіційних спостережних місій ООН, ОБСЄ та місії Червоного Хреста.

Водночас у прес-центрі штабу зазначили, що щодо решти іноземних громадян рішення на пропуск до тимчасово окупованої території України буде прийматись при наявності відповідних документів про постійне проживання на окупованій території або потреби перетину лінії розмежування з гуманітарною метою (похорон, важка хвороба близьких родичів тощо).

Нагадаємо, раніше іноземцям закрили в'їзд до окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим до 26 грудня в 10 областях України запроваджено воєнний стан.

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