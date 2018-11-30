Иностранцам запретили въезд на оккупированный Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещен выезд через контрольные пункты въезда-выезда на оккупированную часть Донецкой и Луганской областей, кроме представителей наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ, Красного Креста. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил, передает УНН.
“В связи с введением на части территории Украины особого правового режима военного положения законодательства Украины „О правовом режиме военного положения“ по решению командующего Объединенных сил в КПВВ установлен особый режим пересечения линии разграничения, который не касается граждан Украины. В частности, ограничен выезд иностранцев и лиц без гражданства на временно оккупированную территорию Украины”, — говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, право пересечения линии разграничения будут иметь представители официальных наблюдательных миссий ООН, ОБСЕ и миссии Красного Креста.
В пресс-центре штаба отметили, что по поводу остальных иностранных граждан решение на пропуск к временно оккупированной территории Украины будет приниматься при наличии соответствующих документов о постоянном проживании на оккупированной территории или необходимости пересечения линии разграничения с гуманитарной целью (похороны, тяжелая болезнь близких родственников и т.д.).
Напомним, ранее иностранцам закрыли въезд в оккупированный Крым.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение.