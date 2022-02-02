Інновації для бізнесу та тріумф ШІ: в які стартапи зі США інвестували українські фонди у 2021 році

КИЇВ. 2 лютого. УНН. 2021-й рік виявився за всіма показниками рекордним для українського IT. У нашій країні було укладено угоди вартістю від 100 мільйонів дол. і вище, з’явився перший декакорн — Grammarly, а сума фінансування за рік перевищила 1 мільярд дол. Крім того, у 2021-му українські венчурні фонди заявили про себе на американському ринку, інвестувавши в перспективні проєкти зі США.

Аналітика для маркетологів у два кліки

У листопаді минулого року українські фонди Digital Future та Adventures Lab інвестували у В2В-платформу розширеної бізнес-аналітики Narrative BI. Стартап із Сан-Франциско залучив загальне фінансування у розмірі 1,2 мільйона доларів на pre-seed раунді. Окрім українських компаній у раунді взяли участь фонди із США.

Це no-code аналітична платформа для Marketing/Growth/Sales команд, яка автоматично генерує інсайти на основі статистичних даних компанії. Головна перевага — мінімізація залежності від IT-відділів: сервіс дає можливість підключитися до існуючих маркетингових та аналітичних інструментів у два кліки, отримувати інсайти у доступній формі та ділитися ними.

Фаундер стартапу Михайло Рум’янцев родом із Білорусі. Він вважає, що у прийнятті вірних бізнес-рішень головну роль відіграє не інтуїція, а широка аналітика.

“Розширена аналітика кардинально змінює правила гри для команд, що зростають. Це підтверджується постійним зростанням їхнього інтересу до більш зрозумілих та інтуїтивних інструментів. За підтримки наших інвесторів Narrative BI продовжуватиме впроваджувати інновації, створюючи потужну платформу для розширення людських можливостей на користь швидкозростаючих команд та бізнесів у всьому світі”, — говорить він.

Раніше Рум’янцев був СЕО FriendlyData. Стартап у результаті був викуплений компанією ServiceNow, а Михайлу запропонували серйозну посаду у новому проєкті. Але він прийняв рішення розвивати свій бізнес та свої ідеї. Цю якість фаундера відзначають інвестори.

“Це один із тих випадків, коли мене, як інвестора, вражає не лише продукт, а й історія компанії. Засновник Narrative BI обміняв комфортний офіс та серйозний дохід на можливість створити новий бізнес. Це багато говорить про його амбіції та особисті якості”, — підкреслює founding partner фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв.

Творці Narrative BI готуються запустити повноцінну версію цього року.

ШІ спілкуватиметься з клієнтами

Восени 2021 року український фонд Digital Future проінвестував українсько-американський проєкт Outloud.ai — платформу для ритейлу, яка дозволяє автоматизувати голосове спілкування з клієнтами. Для цього використовується штучний інтелект. Серед клієнтів стартапу кілька великих американських фаст-фуд мереж, наприклад Burger King.

Суму угоди не озвучували.

За словами фаундера Digital Future Олексія Вітченка, один із головних критеріїв для команди фонду при відборі проєктів — бізнес-модель, що масштабується на ринках Західної Європи та Північної Америки. В Outloud.ai вони побачили саме такий потенціал.

“На відміну від світу онлайн, де взаємодію клієнта із сервісом зручно аналізувати, для офлайну це все ще непрозора сфера. Outloud.ai вирішує цю проблему за допомогою пропрієтарної технології аналізу голосу в шумному середовищі і допомагає бізнесу розуміти, які проблеми виникають на їх першій лінії. Також нас переконали розмір цільового ринку та гарний досвід фаундера в американській ритейл-індустрії”, — зазначає Вітченко.

Раніше Outloud.ai вже залучав інвестиції від USF, а влітку минулого року випустився із Y Combinator.

Сервіс, який допомагає купити квартиру у Штатах

На початку минулого року американський стартап з українською командою Propertymate залучив 1 мільйон доларів інвестицій від українського венчурного фонду Pragmatech Ventures.

Стартап заснували у 2018 році Богдан Гнатковський та Софія Вишневська. Колектив розташований у Нью-Йорку, Остіні, Києві та Львові. Це платформа, що дозволяє покупцям первинної нерухомості знайти всю цікаву інформацію про новобудови. Таким чином, забудовники можуть безпосередньо спілкуватися із зацікавленими клієнтами. В основі сервісу лежать алгоритми штучного інтелекту.

Серед клієнтів Propertymate — Lennar, D.R. Horton, Taylor Morrison та Pulte Homes. Платформу використовують великі гравці американського ринку нерухомості: Keller Williams, eXp Realty та Compass.

На початку пандемії коронавірусу забудовники намагалися зменшити витрати на маркетинг та почали шукати інші формати продажів. Propertymate — саме один із таких. Сервіс бере комісію з угоди лише з клієнтами, які здійснили покупку. Кількість клієнтів за останні два роки зросла у 65 разів.

“Незважаючи на COVID-19, ринок первинної нерухомості у США переживає справжній бум. Ми відчули ще більший попит на наш сервіс, і тепер завдяки інвестиціям протягом наступних 6 місяців плануємо розпочати роботу також у Далласі та Х’юстоні”, — каже фаундер стартапа Богдан Гнатковський.

На сьогоднішній день Propertymate працює в Остіні, але завдяки інвестиціям від Pragmatech Ventures у планах компанії — масштабування ще на два міста.

Послуги нотаріуса, не виходячи з дому

Американський стартап OneNotary залучив 1,75 мільйона доларів інвестицій від венчурних фондів зі США та України. Переговори розпочалися 2021-го, але завершити угоду вдалося лише у січні цього року.

Фаундер та СЕО проєкту — Іван Зіньков — родом з України. Команда — змішана, частина працівників мешкає в Україні. Серед інвестиційних фондів, які профінансували стартап, є українські компанії — це Adventures Lab, U. Ventures та Digital Future.

OneNotary — платформа для онлайн-нотаризацій на території США, яка дозволяє засвідчити необхідні документи дистанційно.

“Місія нашої компанії — допомогти підприємствам прискорити закриття угод, пропонуючи інтеграцію онлайн-нотаріального засвідчення документів у їхні робочі інструменти”, — каже Зіньков.

Раніше на території США такий формат роботи нотаріусів було дозволено лише в кількох штатах. Під час карантину все змінилося. Наразі відповідне законодавство прийнято у 39 штатах. Нотаріальне засвідчення потрібне у всіх сферах — від нерухомості, до придбання автомобілів чи освіти. Кожна галузь, штат і навіть кожен округ мають власні правила та процедури. За словами розробників, OneNotary успішно задовольняє ці запити, маючи у своїй системі понад 10 000 нотаріусів.

Засновник Adventures Lab Руслан Тимофєєв звертає увагу на команду проєкту та їхню високу мотивацію.

“Хлопці пройшли випробування „легкими грошима“ і відхилили пропозицію про покупку від одного з великих американських гравців у legaltech, яку багато хто вважав би дуже вигідною. І це у той момент, коли вони працювали на межі можливостей, залишивши свою фінансову зону комфорту. Така відданість проекту демонструє прагнення і надалі розвивати його самостійно”, — зазначає Тимофєєв.

Надалі OneNotary мають намір виходити на світовий ринок.

ШІ на допомогу розробникам

У жовтні 2021-го український венчурний фонд TA Ventures інвестував у стартап із Сіетлу Spice AI. У раунді взяли участь також інші фонди та ангели з GitHub та Microsoft. Загальна сума становила 1 мільйон доларів.

Це платформа на базі штучного інтелекту, яка дозволяє розробникам використовувати інтегровані алгоритми машинного навчання у додатках. Тим самим заощаджується час та зусилля при розробці програмного забезпечення. Ідея полягає в тому, що якщо додаток, наприклад, управляє системою кондиціювання повітря, то алгоритми ШІ запропонують опцію низького споживання електроенергії.

Фаундер Spice AI Люк Кім раніше 10 років пропрацював у Microsoft, у тому числі на інженерній посаді. Він каже, що з особистого досвіду знає, наскільки програмістам допомагають інтегровані механізми штучного інтелекту у процесі розробки програмного забезпечення.