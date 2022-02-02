Инновации для бизнеса и торжество ИИ: в какие стартапы из США инвестировали украинские фонды в 2021 году

Прошедший 2021-й год оказался по всем показателям рекордным для украинского IT. В нашей стране были заключены сделки стоимостью от 100 долларов миллионов и выше, появился первый декакорн — Grammarly, а совокупная сумма финансирования за год превысила 1 миллиард долларов. Кроме того, в 2021-м украинские венчурные фонды заявили о себе на американском рынке, проинвестировав перспективные проекты из США.

Аналитика для маркетологов в два клика

В ноябре прошлого года украинские фонды Digital Future и Adventures Lab инвестировали в В2В-платформу расширенной бизнес-аналитики Narrative BI. Стартап из Сан-Франциско привлек общее финансирование в размере 1,2 миллиона долларов на pre-seed раунде. Кроме украинских компаний в раунде приняли участие фонды из США.

Это no-code аналитическая платформа для Marketing/Growth/Sales команд, которая автоматически генерирует инсайты на основе статистических данных компании. Главное преимущество — минимизация зависимости от IT-отделов: сервис дает возможность подключиться к существующим маркетинговым и аналитическим инструментам в два клика, получать инсайты в доступной форме и делиться ими.

Фаундер стартапа Михаил Румянцев родом из Беларуси. Он считает, что в принятии верных бизнес-решений главную роль играет не интуиция, а широкая аналитика.

“Расширенная аналитика кардинально меняет правила игры для растущих команд. Что подтверждается постоянным ростом их интереса к более понятным и интуитивным инструментам. При поддержке наших инвесторов Narrative BI будет продолжать внедрять инновации, создавая мощную платформу для расширения человеческих возможностей на благо быстрорастущих команд и бизнесов по всему миру”, — говорит он.

Ранее Румянцев был СЕО FriendlyData. Стартап в итоге был выкуплен компанией ServiceNow, а Михаилу предложили серьезную должность в новом проекте. Но он принял решение развивать свой бизнес и свои идеи. Это качество фаундера отмечают инвесторы.

“Это один из тех случаев, когда меня, как инвестора, впечатляет не только продукт, но и история компании. Основатель Narrative BI обменял комфортный офис и серьезный доход на возможность создать новый бизнес. Это многое говорит о его амбициях и личностных качествах”, — подчеркивает founding partner фонда Adventures Lab Руслан Тимофеев.

Создатели Narrative BI готовятся запустить полноценную версию в этом году.

ИИ будет общаться с клиентами

Осенью 2021 года украинский фонд Digital Future проинвестировал украино-американский проект Outloud.ai — платформу для ритейла, которая позволяет автоматизировать голосовое общение с клиентами. Для этого используется искусственный интеллект. Среди клиентов стартапа несколько крупных американских сетей закусочных, например Burger King.

Cумму сделки не озвучивали.

По словам фаундера Digital Future Алексея Витченко, один из главных критериев для команды фонда при отборе проектов — бизнес-модель, масштабируемая на рынках Западной Европы и Северной Америки. В Outloud.ai они увидели именно такой потенциал.

“В отличие от мира онлайн, где взаимодействие клиента с сервисом удобно анализировать, для оффлайна это все еще непрозрачная сфера. Outloud.ai решает эту проблему с помощью проприетарной технологии анализа голоса в шумной среде и помогает бизнесу понимать, какие проблемы возникают на их первой линии. Также нас убедили размер целевого рынка и хороший опыт фаундера в американской ритейл-индустрии”, — отмечает Витченко.

Ранее Outloud.ai уже привлекал инвестиции от USF, а летом прошлого года выпустился из Y Combinator.

Сервис, который помогает купить квартиру в Штатах

В начале прошлого года американский стартап с украинской командой Propertymate привлек $1 миллион инвестиций от украинского венчурного фонда Pragmatech Ventures.

Стартап основали в 2018 году Богдан Гнатковский и София Вишневская. Коллектив расположен в Нью-Йорке, Остине, Киеве и Львове. Это платформа, позволяющая покупателям первичной недвижимости найти всю интересующую информацию о новостройках. Таким образом, застройщики могут напрямую коммуницировать с заинтересованными клиентами. В основе сервиса лежат алгоритмы искусственного интеллекта.

Среди клиентов Propertymate — Lennar, D.R. Horton, Taylor Morrison и Pulte Homes. Платформу используют крупные игроки американского рынка недвижимости: Keller Williams, eXp Realty и Compass.

В начале пандемии коронавируса застройщики постарались уменьшить расходы на маркетинг и начали искать другие форматы продаж. Propertymate — как раз один из таких. Сервис берет комиссию со сделки только с клиентами, которые совершили покупку. Количество клиентов за последние два года выросло в 65 раз.

“Несмотря на COVID-19, рынок первичной недвижимости в США переживает настоящий бум. Мы почувствовали еще больший спрос на наш сервис, и теперь благодаря инвестициям в течение следующих 6 месяцев планируем начать работу также в Далласе и Хьюстоне”, — говорит фаундер стартапа Богдан Гнатковский.

Сьогодні Propertymate работает в Остине, но благодаря инвестициям от Pragmatech Ventures в планах у компании — масштабирование еще на два города.

Услуги нотариуса, не выходя из дома

Американский стартап OneNotary привлек 1,75 миллиона долларов инвестиций от венчурных фондов из США и Украины. Переговоры начались в 2021-м, но завершить сделку удалось лишь в январе этого года.

Фаундер и СЕО проекта — Иван Зиньков — родом из Украины. Команда — смешанная, часть сотрудников проживает в Украине. Среди инвестиционных фондов, профинансировавших стартап, есть украинские компании — это Adventures Lab, U.Ventures и Digital Future.

OneNotary — платформа онлайн-нотаризаций на территории США, которая позволяет заверить необходимые документы дистанционно.

“Миссия нашей компании — помочь предприятиям ускорить закрытие сделок, предлагая интеграцию онлайн-нотариального заверения документов в их рабочие инструменты”, — говорит Зиньков.

Ранее на территории США такой формат работы нотариусов был разрешен лишь в нескольких штатах. Во время карантина все изменилось. Сейчас соответствующее законодательство принято в 39 штатах. Нотариальное заверение требуется во всех сферах, будь то недвижимость, покупка автомобилей или образование. Каждая отрасль, штат и даже каждый округ имеют свои собственные правила и процедуры. По словам разработчиков, OneNotary успешно покрывает эти запросы, имея в своей системе более 10 000 нотариусов.

Основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев обращает внимание на команду проекта и их высокую мотивацию.

“Ребята прошли испытание „легкими деньгами“ и отклонили предложение о покупке от одного из крупных американских игроков в legaltech, которое многие сочли бы очень выгодным. И это в тот момент, когда они работали на пределе возможностей, покинув свою финансовую зону комфорта. Такая преданность проекту демонстрирует стремление и дальше развивать его самостоятельно”, — отмечает Тимофеев.

В дальнейшем OneNotary собираются выходить на мировой рынок.

ИИ в помощь разработчикам

В октябре 2021-го украинский венчурный фонд TA Ventures инвестировал в стартап из Сиэтла Spice AI. В раунде приняли участие также другие фонды и ангелы из GitHub и Microsoft. Общая сумма составила 1 миллион долларов.

Это платформа на базе искусственного интеллекта, которая позволяет разработчикам использовать интегрированные алгоритмы машинного обучения в приложениях. Тем самым экономится время и усилия при разработке программного обеспечения. Идея заключается в том, что если создаваемое приложение, например, управляет системой кондиционирования воздуха, то алгоритмы ИИ предложат опцию низкого потребления электроэнергии.

Фаундер Spice AI Люк Ким ранее 10 лет проработал в Microsoft, в том числе и на инженерной должности. Он говорит, что по личному опыту знает, насколько программистам помогают интегрированные механизмы искусственного интеллекта в процессе разработки ПО.