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Ініціатори справи проти ексміністра Сольського визнали, що АТОвці отримали землі законно, але "схемно"

Ініціатори справи проти ексміністра Сольського визнали, що АТОвці отримали землі законно, але "схемно"

Київ • УНН

 • 109533 перегляди

Представники НААН, які стали ініціатором справи проти ексміністра Миколи Сольського визнали, що ветерани АТО отримали землю законно, хоча і скаржаться, що це було зроблено "схематично".

Представники Національної аграрної академії наук, які стали ініціатором справи проти ексміністра Миколи Сольського визнали, що їх землі АТОвці отримали законно, проте жаліються - що "схемно". Про це в інтерв’ю УНН заявив директор Інституту сільського господарства Північного Сходу Віктор Кабанець.

Контекст

Ексміністра Сольського, як відомо, НАБУ та САП підозрюють у нібито заволодінні земель у Сумській області, які за версією слідства, перебували в користуванні НААН. Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини, про які йдеться у цій справі, стосуються періоду його адвокатської діяльності, коли він допоміг учасникам АТО отримати земельні ділянки, які на той час були вільні. 

НАБУ та САП своєю чергою поки не змогли надати докази, що спірна земля дійсно належала НААН. Вся інформація, яка є наразі більше схожа на історичний екскурс про те, що колись ці землі були в радянських колгоспах, наступниками яких начебто стали "аграрні науковці". Суди ж твердо стоять на тому, що НААН не мав відношення до земель, які НАБУ їм приписують. 

У самому НААН також цілковита плутанина. Представники академії вважали землю своєю, проте документів на це не мають і лише згадують, що начебто такі десь були. 

"АТОвці нічого не порушили по закону, ми до них претензій не маємо, вони використали своє право яке узаконене – право отримати 2 га землі. Так, там є ветерани АТО і з Сумської області, і з західної України, і з південної і центральної, але законом не забороняється це. Тобто до АТОвців ми не можемо ніяких претензій пред’явити. Питання у нас до організацій цих – от ми і звернулися до НАБУ. А до НАБУ ми звернулися із ціллю зберегти залишок землі, який лишився і це нам на сьогодні вдалося", - каже  Кабанець.

Втім, якщо у самого НААН претензій до АТОвців немає - НАБУ і САП пішли далі. Вони заявили, що розглядають питання арешту землі АТОвців. А це землі понад тисячі людей.

Арештувати антикорупціонери хочуть ту землю, яку вважають, що вона незаконно вибула з права користування НААН. А в НААН вважають, що ця ж земля була цілком законно приватизована АТОвцями. 

Крихкості доказової бази НАБУ додає спроба "скинути" експертизу, проведену в рамках справи проти Сольського. За інформацією УНН, експертиза, ймовірно, мала вийти на користь ексміністра, і коли про це дізналися детективи - вирішили будь-що її анулювати. 

Нагадаємо

Колишньому міністру аграрної політики Миколі Сольському детективи НАБУ та прокурори САП оголосили підозру у начебто організації схеми заволодіння землями НААН площею 2500 га.

Сам Сольський каже, що обставини семирічної давнини, про які йдеться у цій справі, стосуються періоду його адвокатської діяльності, коли він допоміг учасникам АТО отримати земельні ділянки. Його захисники стверджують, що жодного зиску від цього Сольський не отримав.

У 2019 році Верховний Суд поставив остаточну крапку у судовій тяганині щодо згаданих спірних ділянок. Ухвалою колегії суддів Касаційного господарського суду були підтверджені рішення судів попередніх інстанцій про те, що у ДП "Іскра" та ДП "Надія" Національної аграрної академії наук відсутні державні акти на право постійного користування цими земельними ділянками.

"Відмовляючи у позові, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність доказів передачі спірних земельних ділянок позивачам у порядку правонаступництва, оскільки у різних актах передачі земельних фондів зазначені різні площі земельних ділянок, що передавалися від одного підприємства до іншого, та недоведеність факту проведення реєстрації права постійного користування земельними ділянками юридичними особами, правонаступниками яких є позивачі", - вказано в ухвалі Верховного Суду.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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