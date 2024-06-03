Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Представители Национальной аграрной академии наук, которые стали инициатором дела против экс министра Николая Сольского признали, что их земли АТОшники получили законно, однако жалуются - что "схемно". Об этом в интервью УНН заявил директор Института сельского хозяйства Северо-Востока Виктор Кабанец.

Контекст

Экс - министра Сольского, как известно, НАБУ и САП подозревают в якобы завладении земель в Сумской области, которые по версии следствия, находились в пользовании НААН. Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки, которые в то время были свободны.

НАБУ и САП в свою очередь пока не смогли предоставить доказательства, что спорная земля действительно принадлежала НААН. Вся информация, которая сейчас больше похожа на исторический экскурс о том, что когда-то и земли были в советских колхозах, преемниками которых якобы стали "аграрные ученые". Суды же твердо стоят на том, что НААН не имел отношения к землям, которые НАБУ им приписывают.

В самом НААН также полнейшая путаница. Представители Академии считали землю своей, однако документов на это не имеют и лишь вспоминают, что вроде бы такие где-то были.

"АТОшники ничего не нарушили по закону, мы к ним претензий не имеем, они использовали свое право которое узаконено – право получить 2 га земли. Да, там есть ветераны АТО и из Сумской области, и из Западной Украины, и из Южной и Центральной, но законом не запрещается это. То есть к АТОшникам мы не можем никаких претензий предъявить. Вопрос у нас к организациям этим – вот мы и обратились в НАБУ. А в НАБУ мы обратились с целью сохранить остаток земли, который остался и это нам на сегодня удалось", - говорит Кабанец.

Впрочем, если у самого НААН претензий к АТОвцам нет - НАБУ и САП пошли дальше. Они заявили, что рассматривают вопрос ареста земли АТОшников. А это земли более тысячи человек.

Арестовать антикоррупционеры хотят ту землю, которую считают, что она незаконно выбыла из права пользования наан. А в НААН считают, что эта же земля была вполне законно приватизирована АТОвцами.

Хрупкости доказательной базы НАБУ добавляет попытка "сбросить" экспертизу, проведенную в рамках дела против Сольского. По информации УНН, экспертиза, вероятно, должна была выйти в пользу экс министра, и когда об этом узнали детективы - решили во что бы то ни стало ее аннулировать.

Напомним

Бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение во якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки. Его защитники утверждают, что никакой выгоды от этого сельский не получил.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной тяжбе по упомянутым спорным участкам. Определением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны различные площади земельных участков, передаваемых от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.