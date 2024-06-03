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Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Киев  •  УНН

3 июня 2024, 09:45  •  32718 просмотра

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Представители НААН, которые стали инициатором дела против экс министра Николая Сольского признали, что ветераны АТО получили землю законно, хотя и жалуются, что это было сделано "схемно".

Представители Национальной аграрной академии наук, которые стали инициатором дела против экс министра Николая Сольского признали, что их земли АТОшники получили законно, однако жалуются - что "схемно". Об этом в интервью УНН заявил директор Института сельского хозяйства Северо-Востока Виктор Кабанец.

Контекст

Экс - министра Сольского, как известно, НАБУ и САП подозревают в якобы завладении земель в Сумской области, которые по версии следствия, находились в пользовании НААН. Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки, которые в то время были свободны. 

НАБУ и САП в свою очередь пока не смогли предоставить доказательства, что спорная земля действительно принадлежала НААН. Вся информация, которая сейчас больше похожа на исторический экскурс о том, что когда-то и земли были в советских колхозах, преемниками которых якобы стали "аграрные ученые". Суды же твердо стоят на том, что НААН не имел отношения к землям, которые НАБУ им приписывают. 

В самом НААН также полнейшая путаница. Представители Академии считали землю своей, однако документов на это не имеют и лишь вспоминают, что вроде бы такие где-то были. 

"АТОшники ничего не нарушили по закону, мы к ним претензий не имеем, они использовали свое право которое узаконено – право получить 2 га земли. Да, там есть ветераны АТО и из Сумской области, и из Западной Украины, и из Южной и Центральной, но законом не запрещается это. То есть к АТОшникам мы не можем никаких претензий предъявить. Вопрос у нас к организациям этим – вот мы и обратились в НАБУ. А в НАБУ мы обратились с целью сохранить остаток земли, который остался и это нам на сегодня удалось", - говорит Кабанец.

Впрочем, если у самого НААН претензий к АТОвцам нет - НАБУ и САП пошли дальше. Они заявили, что рассматривают вопрос ареста земли АТОшников. А это земли более тысячи человек.

Арестовать антикоррупционеры хотят ту землю, которую считают, что она незаконно выбыла из права пользования наан. А в НААН считают, что эта же земля была вполне законно приватизирована АТОвцами. 

Хрупкости доказательной базы НАБУ добавляет попытка "сбросить" экспертизу, проведенную в рамках дела против Сольского. По информации УНН, экспертиза, вероятно, должна была выйти в пользу экс министра, и когда об этом узнали детективы - решили во что бы то ни стало ее аннулировать. 

Напомним

Бывшему министру аграрной политики Николаю Сольскому детективы НАБУ и прокуроры САП объявили подозрение во якобы организации схемы завладения землями НААН площадью 2500 га.

Сам Сольский говорит, что обстоятельства семилетней давности, о которых идет речь в этом деле, касаются периода его адвокатской деятельности, когда он помог участникам АТО получить земельные участки. Его защитники утверждают, что никакой выгоды от этого сельский не получил.

В 2019 году Верховный Суд поставил окончательную точку в судебной тяжбе по упомянутым спорным участкам. Определением коллегии судей Кассационного хозяйственного суда были подтверждены решения судов предыдущих инстанций о том, что у ГП "Искра" и ГП "Надежда" Национальной аграрной академии наук отсутствуют государственные акты на право постоянного пользования этими земельными участками.

"Отказывая в иске, суды предыдущих инстанций пришли к выводу об отсутствии доказательств передачи спорных земельных участков истцам в порядке правопреемства, поскольку в различных актах передачи земельных фондов указаны различные площади земельных участков, передаваемых от одного предприятия к другому, и недоказанность факта проведения регистрации права постоянного пользования земельными участками юридическими лицами, правопреемниками которых являются истцы", - указано в постановлении Верховного Суда.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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