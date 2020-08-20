Ініціатива "Голос" опублікувала підсумковий звіт про вибори в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Ініціатива “Голос”, заснована з метою запобігання фальсифікаціям на виборах, у четвер, 20 серпня, опублікувала підсумковий звіт щодо виборів президента Білорусі. Його склали з використанням даних платформ “Зубр” (Zubr) і “Чесні люди”. Автори звіту стверджують, що під час голосування за Світлану Тихановську насправді віддано значно більше голосів, ніж було офіційно оголошено ЦВК Білорусі, пише DW, передає УНН.
На підставі проаналізованих ними даних офіційних дільничних протоколів і фотографій бюлетенів активісти виснували, що на кожній третій виборчій дільниці число бюлетенів за певного кандидата не збігалося з числом голосів за нього у підсумковому протоколі ДВК.
Тим часом дані, озвучені Центрвиборчкомом Білорусі, значно розходяться з офіційними даними з дільничних протоколів, йдеться в документі. При цьому офіційні дані ДВК щодо голосів, відданих за Світлану Тихановську, не відповідають інформації, зібраній на платформі “Голос”, стверджують активісти.
Звіт ініціативи “Голос” відображає дані, отримані після обробки протоколів з 1310 виборчих дільниць (по всій Білорусі їх було 5767) і порівняння їх з бюлетенями, фото яких користувачі завантажили на платформу “Голос”. При цьому в ініціативі вказують, що отримані офіційні протоколи охоплюють всі області Білорусі, а також різні населені пункти — міста, селища, села.
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В даних офіційних протоколів, які вдалося опрацювати активістам, були враховані результати голосування 1 875 998 виборців. Це 32,2 відсотка від 5 818 955 громадян, які проголосували на виборах президента Білорусі, зазначає онлайн-видання Tut.by.
“На дільницях, щодо яких у нас є протоколи, голосів за Світлану Тихановську в середньому в 13 разів більше, ніж на дільницях, протоколи за якими отримати не вдалося”, — йдеться в звіті ініціативи “Голос”.
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За офіційними даними ЦВК, за Тихановську на виборах було віддано в цілому 588 619 голосів. При цьому, судячи з даних з 1 310 дільниць, які опинилися в розпорядженні “Голосу”, тільки там було віддано 471 709 голосів за цю кандидатку від опозиції.