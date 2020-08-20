Ініціатива "Голос" опублікувала підсумковий звіт про вибори в Білорусі

На підставі проаналізованих ними даних офіційних дільничних протоколів і фотографій бюлетенів активісти виснували, що на кожній третій виборчій дільниці число бюлетенів за певного кандидата не збігалося з числом голосів за нього у підсумковому протоколі ДВК.

Тим часом дані, озвучені Центрвиборчкомом Білорусі, значно розходяться з офіційними даними з дільничних протоколів, йдеться в документі. При цьому офіційні дані ДВК щодо голосів, відданих за Світлану Тихановську, не відповідають інформації, зібраній на платформі “Голос”, стверджують активісти.

Звіт ініціативи “Голос” відображає дані, отримані після обробки протоколів з 1310 виборчих дільниць (по всій Білорусі їх було 5767) і порівняння їх з бюлетенями, фото яких користувачі завантажили на платформу “Голос”. При цьому в ініціативі вказують, що отримані офіційні протоколи охоплюють всі області Білорусі, а також різні населені пункти — міста, селища, села.

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В даних офіційних протоколів, які вдалося опрацювати активістам, були враховані результати голосування 1 875 998 виборців. Це 32,2 відсотка від 5 818 955 громадян, які проголосували на виборах президента Білорусі, зазначає онлайн-видання Tut.by.

“На дільницях, щодо яких у нас є протоколи, голосів за Світлану Тихановську в середньому в 13 разів більше, ніж на дільницях, протоколи за якими отримати не вдалося”, — йдеться в звіті ініціативи “Голос”.

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За офіційними даними ЦВК, за Тихановську на виборах було віддано в цілому 588 619 голосів. При цьому, судячи з даних з 1 310 дільниць, які опинилися в розпорядженні “Голосу”, тільки там було віддано 471 709 голосів за цю кандидатку від опозиції.