Протести у Білорусі: штаб Тіхановської заявив, що про "перерахунок голосів мови бути не може"

“Ні про який другий тур мови бути не може. Ні про який перерахунок голосів, а зараз ходять ідеї перерахувати, теж мови бути не може, тому що ми вже бачимо свідчення, фотографії, що в котельних спалюють бюлетені. Ми знаємо, що бюлетені знищені”, — сказала вона.

Красуліна також нагадала, що Тіхановська протягом трьох годин перебувала під тиском “владних людей” в ЦВК. “Тепер ми бачимо, що їй вкрай важко вийти з цього стану. Уявіть тепер бюлетені, які тиждень перебували під впливом ЦВК, що з ними сталося”, — зауважила вона.

Красуліна висловила впевненість, що міжнародне співтовариство визнає Тіхановську новим президентом Білорусі.

“Ми думаємо, що так, (визнають). Вже пішли заяви від ряду країн про те, що так і повинно статися. Щонайменше, що колишній президент Республіки Білорусь не отримав більшості на виборах і він повинен піти”, — сказала вона.

Красуліна зазначила, що питання легітимності Світлани Тіхановської “для внутрішнього стану абсолютно однозначне”. “Вона перемогла, її перевага була більш ніж в чотири рази на тих ділянках, де було чесно пораховано: у неї було від 80 до 90 відсотків голосів”, — заявила вона.

Протести в Мінську, 15 серпня 2020 року:

Додамо, президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув чинний глава держави Олександр Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.