Протесты в Беларуси: штаб Тихановской заявил, что о "пересчете голосов речи быть не может"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В штабе кандидатки в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявили, что о втором туре выборов и пересчете голосов “речи быть не может”. Об этом сообщила в эфире радиостанции “Эхо Москвы” пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина, отмечает УНН.
“Ни о каком втором туре речи быть не может. Ни о каком пересчете голосов, а сейчас ходят идеи пересчитать, тоже речи быть не может, потому что мы уже видим свидетельства, фотографии, что в котельных жгут бюллетени. Мы знаем, что бюллетени уничтожены”, — сказала она.
Красулина также напомнила, что Тихановская на протяжении трех часов находилась под давлением “властных людей” в ЦИК. “Теперь мы видим, что ей крайне тяжело выйти из этого состояния. Представьте теперь бюллетени, которые неделю находились под влиянием ЦИК, что с ними произошло”, — заметила она.
Красулина выразила уверенность, что международное сообщество признает Тихановскую новым президентом Беларуси.
“Мы думаем, что да, (признают). Уже последовали заявления от ряда стран о том, что так и должно произойти. По крайней мере, что прежний президент Республики Беларусь не получил большинства на выборах и он должен уйти”, — сказала она.
Красулина отметила, что вопрос легитимности Светланы Тихановской “для внутреннего состояния совершенно однозначен”. “Она победила, ее перевес был более чем в четыре раза на тех участках, где было честно посчитано: у нее было от 80 до 90 процентов голосов”, — заявила она.
Протесты в Минске, 15 августа 2020 года:
Добавим, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.