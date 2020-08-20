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Инициатива "Голос" опубликовала итоговый отчет о выборах в Беларуси

Инициатива "Голос" опубликовала итоговый отчет о выборах в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 11124 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Инициатива “Голос”, основанная с целью предотвращения фальсификаций на выборах, в четверг, 20 августа, опубликовала итоговый отчет по выборам президента Беларуси. Его составили с использованием данных платформ “Зубр” (Zubr) и “Честные люди”. Авторы отчета утверждают, что во время голосования за Светлану Тихановскую на самом деле отдано значительно больше голосов, чем было официально объявлено ЦИК Беларуси, пишет DW, передает УНН.

На основании проанализированных ими данных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней активисты заключили, что на каждом третьем избирательном участке число бюллетеней за определенного кандидата не совпадало с числом голосов за него в итоговом протоколе УИК.

Между тем данные, озвученные Центризбиркомом Беларуси, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов, говорится в документе. При этом официальные данные УИК по голосам, отданным за Светлану Тихановскую, не соответствуют информации, собранной на платформе “Голос”, утверждают активисты.

Отчет инициативы “Голос” отображает данные, полученные после обработки протоколов с 1310 избирательных участков (по всей Беларуси их было 5767) и сравнение их с бюллетенями, фото которых пользователи загрузили на платформу “Голос”. При этом в инициативе указывают, что полученные официальные протоколы охватывают все области Беларуси, а также различные населенные пункты — города, поселки, села.

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В данных официальных протоколов, которые удалось обработать активистам, были учтены результаты голосования 1 875 998 избирателей. Это 32,2 процента от 5 818 955 граждан, проголосовавших на выборах президента Беларуси, отмечает онлайн-издание Tut.by.

“На участках, по которым у нас есть протоколы, голосов за Светлану Тихановскую в среднем в 13 раз больше, чем на участках, протоколы по которым получить не удалось”, — говорится в отчете инициативы “Голос”.

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По официальным данным ЦИК, за Тихановскую на выборах было отдано в целом 588 619 голосов. При этом, судя по данным с 1310 участков, которые оказались в распоряжении “Голоса”, только там было отдано 471 709 голосов за эту кандидатку от оппозиции.

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