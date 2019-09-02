Індонезія заборонила протести проти расової дискримінації в Західному Папуа
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Поліція Індонезії заборонила з понеділка проведення будь-яких акцій протесту в провінціях Папуа і Західне Папуа, де протягом двох тижнів не вщухають демонстрації, що переростають в масові заворушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву місцевої поліції.
Мітинги з вимогою припинити расову дискримінацію корінних жителів цих провінцій почалися два тижні тому.
Поступово акції переросли в масові заворушення, під час яких учасники громили магазини, готелі, влаштовували підпали, а також намагалися захопити адміністративні будівлі.
В результаті зіткнень з органами правопорядку загинули як мінімум три людини, в тому числі один військовослужбовець.
Нагадаємо, Індонезія визначила місце для нової столиці.