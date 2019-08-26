Індонезія визначила місце для нової столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Індонезії Джоко Відодо заявив про плани перенести столицю країни. В якості нового місця розглядається острів Борнео, інформує УНН з посиланням на BBC.
Як зазначає видання, нинішня столиця країни - Джакарта, в якій проживає більше 10 мільйонів чоловік, - розташована на заболочених землях. Частини міста тонуть на 25 см в рік, і майже половина з них зараз розташовується нижче рівня моря.
Повідомляється, столицю планується перенести в провінцію Східний Калімантан - на острові Борнео. Як стало відомо, нове місто буде розташоване на території двох нерозвинених регіонів - Кутай Кертанегара і Пенаджам Пасер Утара. Водночас, новому місцю для столиці ще не дали назву.
Проект обійдеться в 466 тис. рупій (32,79 млрд доларів). Однак, за словами міністра з питань планування, тільки плутанина з транспортом в Джакарті обійдеться економіці в 100 тис. рупій на рік.
У той же час, екологічні групи висловлюють занепокоєність у зв'язку з наявністю в цьому районі видів, що знаходяться під загрозою зникнення. Калімантан - одна з небагатьох місць на землі, де орангутанги живуть в своєму природному середовищі існування, відзначає видання.
Крім того, як зазначається, Калімантан є гарячою точкою для лісових пожеж.
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп 6 грудня 2017 року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва.