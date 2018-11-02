Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108320 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116243 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154646 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147932 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138170 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129019 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173763 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118142 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141692 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145429 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Киев  •  УНН

 • 9529 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В интервью, опубликованном в четверг израильской газетой Israel Hayom, новоизбранный ультраправый президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил намерение перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, информирует УНН.

Как считает Болсонару, никаких проблем с переносом посольства возникнуть не должно. «Это не вопрос жизни и смерти, мы со всем уважением относимся к Израилю и к арабскому миру», - сказал бразильский лидер.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter назвал историческим решение Жаира Болсонару. "Я искренне рад, что новый президент Бразилии, мой друг Жаир Болсонару, решил перенести посольство своей страны в Иерусалим. Это верный шаг, который имеет историческое значение", - написал израильский премьер.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. 14 мая 2018 года в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Вслед за США аналогичные шаги сделали Гватемала и Парагвай, однако последнее государство позже передумало. Генассамблея ООН на экстренном заседании осудил инициативу США.

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