Бразилия перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим

Как считает Болсонару, никаких проблем с переносом посольства возникнуть не должно. «Это не вопрос жизни и смерти, мы со всем уважением относимся к Израилю и к арабскому миру», - сказал бразильский лидер.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter назвал историческим решение Жаира Болсонару. "Я искренне рад, что новый президент Бразилии, мой друг Жаир Болсонару, решил перенести посольство своей страны в Иерусалим. Это верный шаг, который имеет историческое значение", - написал израильский премьер.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. 14 мая 2018 года в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. Вслед за США аналогичные шаги сделали Гватемала и Парагвай, однако последнее государство позже передумало. Генассамблея ООН на экстренном заседании осудил инициативу США.