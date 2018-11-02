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Бразилія перенесе посольство з Тель-Авіва до Єрусалима

Бразилія перенесе посольство з Тель-Авіва до Єрусалима

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. В інтерв'ю, опублікованому в четвер ізраїльською газетою Israel Hayom, новообраний ультраправий президент Бразилії Жаір Болсонару підтвердив намір перенести посольство своєї країни в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалима, інформує УНН.

Як вважає Болсонару, ніяких проблем з перенесенням посольства виникнути не повинно. “Це не питання життя і смерті, ми з усією повагою ставимося до Ізраїлю і до арабського світу”, — сказав бразильський лідер.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу на своїй сторінці в Twitter назвав історичним рішення Жаіра Болсонару. “Я щиро радий, що новий президент Бразилії, мій друг Жаір Болсонару, вирішив перевести посольство своєї країни в Єрусалим. Це вірний крок, який має історичне значення”, — написав ізраїльський прем’єр.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп 6 грудня 2017 року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. 14 травня 2018 року в Єрусалимі відбулася урочиста церемонія відкриття посольства США, що призвело до різкого посилення масових протестів палестинців. Слідом за США аналогічні кроки зробили Гватемала та Парагвай, однак остання держава пізніше передумала. Генасамблея ООН на екстреному засіданні засудила ініціативу США.

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