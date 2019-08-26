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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 44966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119434 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130116 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121269 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125372 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128192 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152908 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150967 просмотра

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Индонезия определила место для новой столицы

Индонезия определила место для новой столицы

Киев  •  УНН

 • 116706 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о планах перенести столицу страны. В качестве нового места рассматривается остров Борнео, информирует УНН со ссылкой на BBC.

Как отмечает издание, нынешняя столица страны — Джакарта, в которой проживает более 10 миллионов человек, – расположена на заболоченных землях. Части города тонут на 25 см в год, и почти половина из них сейчас располагается ниже уровня моря.

Сообщается, столицу планируется перенести в провинцию Восточный Калимантан – на острове Борнео. Как стало известно, новый город будет расположен на территории двух неразвитых регионов - Кутай Кертанегара и Пенаджам Пасер Утара. В то же время, новому месту для столицы еще не дали название.

Проект обойдется в 466 тыс. рупий (32,79 млрд долларов). Однако, по словам министра по вопросам планирования, только неразбериха с транспортом в Джакарте обойдется экономике в 100 тыс. рупий в год.

В то же время, экологические группы выражают озабоченность в связи с наличием в этом районе видов, находящихся под угрозой исчезновения. Калимантан - одно из немногих мест на земле, где орангутаны живут в своей естественной среде обитания, отмечает издание.

Кроме того, как отмечается, Калимантан является горячей точкой для лесных пожаров.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начале подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива.

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