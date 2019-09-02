Индонезия запретила протесты против расовой дискриминации в Западном Папуа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Полиция Индонезии запретила с понедельника проведение любых акций протеста в провинциях Папуа и Западное Папуа, где на протяжении двух недель не стихают демонстрации, перерастающие в массовые беспорядки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление местной полиции.
Митинги с требованием прекратить расовую дискриминацию коренных жителей этих провинций начались две недели назад.
Постепенно акции переросли в массовые беспорядки, во время которых участники громили магазины, гостиницы, устраивали поджоги, а также пытались захватить административные здания.
В результате столкновений с органами правопорядка погибли как минимум три человека, в том числе один военнослужащий.
Напомним, Индонезия определила место для новой столицы.