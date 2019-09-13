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Індонезія викличе штучний дощ для гасіння лісових пожеж

Індонезія викличе штучний дощ для гасіння лісових пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Влада Індонезії підготували 50 т солі для створення штучного дощу, щоб боротися з лісовими пожежами на території країни. Про це пише Antara, передає УНН.

Пожежі на території країни тривають декілька місяців, в декількох провінціях введено надзвичайний стан. Як пояснює Antara, вогонь на острові Калімантан привів до погіршення якості повітря і змусив місцеву регіональну владу закрити школи і роздати жителям захисні маски.

“Ми підготували 50 т солі для засіву хмар, по 10 т солі на кожну доставку”, — пояснив глава підрозділу зі зміни погоди Індонезійського управління з оцінки та застосування технологій Трі Хандоко Сето. Передбачається, що засівом хмар в неділю, 15 вересня, або в понеділок, 16 вересня, займеться літак CN-295. Влада розраховує, що це допоможе викликати дощ і впоратися з пожежами.

Засів хмар — найпоширеніший спосіб зміни погоди: він допомагає як викликати дощ, так і зменшити ймовірність граду. Згідно з методикою, в хмари розпорошуються спеціальні реагенти, в тому числі сіль, для зміни їхнього агрегатного стану. Зокрема, такий спосіб використовувався для гасіння недавніх лісових пожеж в Сибіру.

Як писав УНН, Індонезія заборонила протести проти расової дискримінації в Західному Папуа.

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