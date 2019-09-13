Индонезия вызовет искусственный дождь для тушения лесных пожаров

Пожары на территории страны продолжаются несколько месяцев, в нескольких провинциях введено чрезвычайное положение. Как поясняет Antara, огонь на острове Калимантан привел к ухудшению качества воздуха и вынудил местные региональные власти закрыть школы и раздать жителям защитные маски.

“Мы подготовили 50 т соли для засева облаков, по 10 т соли на каждую доставку”, — пояснил глава подразделения по изменению погоды Индонезийского управления по оценке и применению технологий Три Хандоко Сето. Предполагается, что засевом облаков в воскресенье, 15 сентября, или в понедельник, 16 сентября, займется самолет CN-295. Власти рассчитывают, что это поможет вызвать дождь и справиться с пожарами.

Засев облаков — самый распространенный способ изменения погоды: он помогает как вызвать дождь, так и уменьшить вероятность града. Согласно методике, в облака распыляются специальные реагенты, в том числе соль, для изменения их агрегатного состояния. В частности, такой способ использовался для тушения недавних лесных пожаров в Сибири.

Как писал УНН, Индонезия запретила протесты против расовой дискриминации в Западном Папуа.