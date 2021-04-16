Індійський виробник вакцин просить США послабити експортні обмеження

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Виробники вакцин і експерти в Індії були стурбовані тим, що використання США Закону про оборонну промисловость для збільшення власного виробництва вакцин призвело до припинення експорту критично важливої ​​сировини. Це стримувало виробництво вакцин в інших частинах світу.

Стефан Бансель, генеральний директор Moderna, заявив, що експортні ембарго також не дозволяють американським виробникам вакцин експортувати вакцини по всьому світу і призводять до їх нестачі.

"Якщо ми дійсно хочемо об'єднатися в боротьбі з цим вірусом, від імені індустрії вакцин за межами США, я смиренно прошу вас зняти ембарго на експорт сировини з США, щоб виробництво вакцини могло збільшитися", - написав Адар Пунавалла, Генеральний директор Інституту сироватки Індії.

Раніше він сказав Associated Press, що відмова від постачальників в США може привести до затримки до шести місяців у виробництві вакцини COVID-19, розробленої Novavax. Інститут сироватки і Novavax підписали угоду про постачання 1,1 мільярда доз вакцини для COVAX для рівноправного поширення вакцини по всьому світу.

Інститут сироватки Індії призупинив експорт COVAX після того, як сплеск коронавірусу в Індії привів до збільшення внутрішнього попиту.

За останні 24 години було виявлено більше 200 000 нових випадків зараження. Лікарні переповнені, і влада щосили намагається вакцинувати достатню кількість людей, щоб уповільнити поширення.

Пунавалла сказав, що відсутність сировини, такого як специфічне середовище, необхідне для вирощування мікроорганізмів, завадить Інституту сироватки збільшити виробництво вакцини, розробленої Novavax.

Компанія планувала виробляти до 40 мільйонів уколів вакцини в місяць.

Збільшення виробництва також могло б допомогти Індії. Novavax подав заявку на екстрене застосування вакцини в регулюючі органи Європи, США і Всесвітньої організації охорони здоров'я. У разі схвалення Індія зможе використовувати щеплення відповідно до нових правил, які спростять видачу дозволів на вакцини, які отримали схвалення Великобританії, США, Європи, Японії або ВООЗ.

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Влада Індії в зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в країні, ввела заборону на експорт лікарського засобу Ремдесивір, що використовується для лікування цього захворювання.

Добовий приріст випадків COVID-19 в Індії за цей тиждень оновлював рекорд шість разів. Тепер на Індію припадає кожен шостий з усіх виявлених за день у світі випадків коронавірусу.

Інститут сироватки Індії — найбільша в світі компанія-виробник вакцин — є ключовим постачальникам вакцин для міжнародної програми розподілу вакцин COVAX.