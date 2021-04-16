Индийский производитель вакцин просит США ослабить экспортные ограничения

Детали

Производители вакцин и эксперты в Индии были обеспокоены тем, что использование США Закона об оборонной промышленности для увеличения собственного производства вакцин привело к прекращению экспорта критически важного сырья. Это сдерживало производство вакцин в других частях мира.

Стефан Бансель, генеральный директор Moderna, заявил, что экспортные эмбарго также не позволяют американским производителям вакцин экспортировать вакцины по всему миру и приводят к их недостатку.

"Если мы действительно хотим объединиться в борьбе с этим вирусом, от имени индустрии вакцин за пределами США, я смиренно прошу вас снять эмбарго на экспорт сырья с США, чтобы производство вакцины могло увеличиться", - написал Адар Пунавалла, Генеральный директор Института сыворотки Индии.

Ранее он сказал Associated Press, что отказ от поставщиков в США может привести к задержке до шести месяцев в производстве вакцины COVID-19, разработанной Novavax. Институт сыворотки и Novavax подписали соглашение о поставках 1,1 миллиарда доз вакцины для COVAX для равноправного распространение вакцины по всему миру.

Институт сыворотки Индии приостановил экспорт COVAX после того, как всплеск коронавируса в Индии привел к увеличению внутреннего спроса.

За последние 24 часа было обнаружено более 200 тысяч новых случаев заражения. Больницы переполнены, и власть изо всех сил пытается вакцинировать достаточное количество людей, чтобы замедлить распространение.

Пунавалла сказал, что отсутствие сырья, такого как специфическая среда, необходимое для выращивания микроорганизмов, помешает Институту сыворотки увеличить производство вакцины, разработанной Novavax.

Компания планировала производить до 40 млн уколов вакцины в месяц.

Увеличение производства также могло бы помочь Индии. Novavax подал заявку на экстренное применение вакцины в регулирующие органы Европы, США и Всемирной организации здравоохранения. В случае одобрения Индия сможет использовать прививки согласно новым правилам, которые упростят выдачу разрешений на вакцины, которые получили одобрение Великобритании, США, Европы, Японии или ВОЗ.

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Власти Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране, ввели запрет на экспорт лекарственного средства Ремдесивир, используемого для лечения этого заболевания.

Суточный прирост случаев COVID-19 в Индии за эту неделю обновлял рекорд шесть раз. Теперь на Индию приходится каждый шестой из всех обнаруженных за день в мире случаев коронавируса.

Институт сыворотки Индии - крупнейшая в мире компания-производитель вакцин - является ключевым поставщиком вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.