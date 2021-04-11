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Індія на тлі зростання випадків COVID-19 заборонила експорт Ремдесивіру

Індія на тлі зростання випадків COVID-19 заборонила експорт Ремдесивіру

Київ • УНН

 • 17706 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Влада Індії в зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом в країні, ввела заборону на експорт лікарського засобу Ремдесивір, що використовується для лікування цього захворювання, повідомляє видання Times of India, передає УНН.

Цитата

“Експорт ін’єкцій Ремдесивіру і активних фармацевтичних інгредієнтів Ремдесивіру забороняється доти, поки ситуація з COVID-19 в країні не покращиться”, — цитує видання витяги з урядової заяви.

Деталі

При цьому влада очікує зростання внутрішнього попиту на ліки і тому підтримує контакт з виробниками Ремдесивіру. Також уряд вживає заходів щодо полегшення доступу лікарень і пацієнтів до ліків, додає Times of India.

Додамо

Станом на 11 квітня індійські медичні служби зареєстрували за добу понад 152,8 тис. випадків COVID-19 в країні: за цим показником Індія в даний момент випереджає інші держави світу.

Контекст

Ремдесивір є ліками проти COVID-19, призначеним для дорослих пацієнтів і підлітків старше 12 років, що страждають на пневмонію і потребують кисневої підтримки. Однак про ефективність ліків надходила суперечлива інформація.

Так, дослідження, що проводилося за підтримки американського Національного інституту алергії та інфекційних захворювань в 10 країнах за участю більше тисячі пацієнтів, показало, що Ремдесивір, що вводиться пацієнтам внутрішньовенно, прискорив процес одужання госпіталізованих. В середньому препарат скорочував госпіталізацію пацієнтів з 15 до 11 днів.

Однак дослідження ВООЗ показало, що застосування Ремдесивіру не робить істотного впливу на зниження смертності у пацієнтів і тривалість їх госпіталізації.

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