Индия на фоне роста случаев COVID-19 запретили экспорт Ремдесивира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Власти Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране, ввела запрет на экспорт лекарственного средства Ремдесивир, что используется для лечения этого заболевания, сообщает издание Times of India, передает УНН.
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“Экспорт инъекций Ремдесивира и активных фармацевтических ингредиентов Ремдесивира запрещается до тех пор, пока ситуация с COVID-19 в стране не улучшится”, — цитирует издание выдержки из правительственного заявления.
Детали
При этом власти ожидают роста внутреннего спроса на лекарства и поэтому поддерживают контакт с производителями Ремдесивира. Также правительство принимает меры по облегчению доступа больниц и пациентов к лекарствам, добавляет Times of India.
Добавим
По состоянию на 11 апреля индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки более 152,8 тыс. случаев COVID-19 в стране: по этому показателю Индия в настоящий момент опережает другие государства мира.
Контекст
Ремдесивир является лекарством против COVID-19, предназначенным для взрослых пациентов и подростков старше 12 лет, страдающих пневмонией и требующих кислородной поддержки. Однако об эффективности лекарства поступала противоречивая информация.
Так, исследования, проводившееся при поддержке американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в 10 странах с участием более тысячи пациентов, показало, что Ремдесивир, что вводится пациентам внутривенно, ускорил процесс выздоровления госпитализированных. В среднем препарат сокращал госпитализации пациентов с 15 до 11 дней.
Однако исследования ВОЗ показало, что применение Ремдесивира не оказывает существенного влияния на снижение смертности у пациентов и продолжительность их госпитализации.