В Індії за добу виявили понад 150 тис. випадків COVID-19, країна лідирує в світі щодо захворюваності

Деталі

Видання зазначає, що добовий приріст випадків COVID-19 в Індії за цей тиждень оновлював рекорд шість разів. Тепер на Індію припадає кожен шостий з усіх виявлених за день у світі випадків коронавірусу.

Також МОЗ Індії зафіксувало 839 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом: це найвищий такий показник упродовж понад п’яти місяців.

За даними The Guardian, на фоні такої епідемічної ситуації влада низки індійських штатів розглядає можливість посилити обмежувальні заходи. Тим часом у неділю прем’єр-міністр країни Нарендра Моді дав старт чотириденному “фестивалю вакцинації” з метою спонукати більше жителів Індії щепитися від COVID-19.

Додамо

Раніше стало відомо, що зростання захворюваності на COVID-19 в Індії призвело до затримок із поставками з цієї країни до 90 млн доз вакцин: так, Інститут сироватки Індії — найбільша в світі компанія-виробник вакцин — є ключовим постачальникам вакцин для міжнародної програми розподілу вакцин COVAX.