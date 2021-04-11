В Індії за добу виявили понад 150 тис. випадків COVID-19, країна лідирує в світі щодо захворюваності
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Індійські медичні служби зареєстрували за добу понад 152,8 тис. випадків коронавірусу COVID-19, і за цим показником Індія наразі випереджає інші країни світу, повідомляє видання The Guardian, передає УНН.
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Видання зазначає, що добовий приріст випадків COVID-19 в Індії за цей тиждень оновлював рекорд шість разів. Тепер на Індію припадає кожен шостий з усіх виявлених за день у світі випадків коронавірусу.
Також МОЗ Індії зафіксувало 839 летальних випадків серед інфікованих коронавірусом: це найвищий такий показник упродовж понад п’яти місяців.
За даними The Guardian, на фоні такої епідемічної ситуації влада низки індійських штатів розглядає можливість посилити обмежувальні заходи. Тим часом у неділю прем’єр-міністр країни Нарендра Моді дав старт чотириденному “фестивалю вакцинації” з метою спонукати більше жителів Індії щепитися від COVID-19.
Додамо
Раніше стало відомо, що зростання захворюваності на COVID-19 в Індії призвело до затримок із поставками з цієї країни до 90 млн доз вакцин: так, Інститут сироватки Індії — найбільша в світі компанія-виробник вакцин — є ключовим постачальникам вакцин для міжнародної програми розподілу вакцин COVAX.