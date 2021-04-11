В Индии за сутки обнаружили более 150 тыс. случаев COVID-19, страна лидирует в мире по заболеваемости
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Индийские медицинские службы зарегистрировали за сутки более 152,8 тис. случаев коронавируса COVID-19, и по этому показателю Индия пока опережает другие страны мира, сообщает издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Издание отмечает, что суточный прирост случаев COVID-19 в Индии за эту неделю обновлял рекорд шесть раз. Теперь на Индию приходится каждый шестой из всех обнаруженных за день в мире случаев коронавируса.
Также Минздрав Индии зафиксировал 839 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом: это самый высокий такой показатель на протяжении более пяти месяцев.
По данным The Guardian, на фоне такой эпидемической ситуации власти ряда индийских штатов рассматривают возможность усилить ограничительные меры. Между тем в воскресенье премьер-министр страны Нарендра Моди дал старт четырехдневному “фестивалю вакцинации” с целью побудить больше жителей Индии прививаться от COVID-19.
Добавим
Ранее стало известно, что рост заболеваемости на COVID-19 в Индии привел к задержкам с поставками из этой страны до 90 млн доз вакцин: так, Институт сыворотки Индии — крупнейшая в мире компания-производитель вакцин — является ключевым поставщикам вакцин для международной программы распределения вакцин COVAX.