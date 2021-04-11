Індія найшвидше у світі ввела понад 100 млн доз вакцин від коронавірусу

Деталі

Міністерство охорони здоров'я Індії досягло цієї цифри за 85 днів, тоді як США - за 89 днів, а Китай - за 102 дні.

Цього тижня півдюжини штатів у країні повідомили про дефіцит вакцин, навіть якщо федеральний уряд наполягав на тому, що він має в наявності 40 мільйонів доз і що "твердження" про дефіцит вакцин є "абсолютно безпідставними".

Програма щеплення має на меті охопити 250 мільйонів людей до липня, однак експерти кажуть, що для досягнення поставлених цілей темпи потрібно збільшити. Усі, хто старше 45 років, тепер мають право отримати укол у вакцинаційних центрах та лікарнях. Наразі більшість доз давали працівникам фронтової лінії та особам старше 60 років.

Додатково

З моменту початку пандемії Індія підтвердила понад 12 мільйонів випадків коронавірусу і понад 167 000 смертей від нього. Країна - третя за кількістю інфекцій Covid-19 у світі після США та Бразилії.

Нагадаємо

Індія також повідомила про рекордний щоденний приріст понад 150 000 випадків - і понад 800 нових смертей - у неділю.