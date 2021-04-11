Индия быстрее в мире ввела более 100 млн доз вакцин от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Индия заявляет, что стала “самой быстрой страной в мире”, где ввели более 100 млн доз вакцин против коронавируса на фоне второй волны COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Министерство здравоохранения Индии достигло этой цифры за 85 дней, тогда как США — за 89 дней, а Китай — за 102 дня.
На этой неделе полдюжины штатов в стране сообщили о дефиците вакцин, даже если федеральное правительство настаивал на том, что он имеет в наличии 40 млн доз и “утверждение” о дефиците вакцин являются “абсолютно безосновательными”.
Программа прививки имеет целью охватить 250 млн людей до июля, однако эксперты говорят, что для достижения поставленных целей темпы нужно увеличить. Все, кто старше 45 лет, теперь имеют право получить укол в прививочной центрах и больницах. Сейчас большинство доз давали работникам фронтовой линии и лицам старше 60 лет.
Дополнительно
С момента начала пандемии Индия подтвердила более 12 млн случаев коронавируса и более 167 000 смертей от него. Страна — третья по количеству инфекций Covid-19 в мире после США и Бразилии.
Напомним
Индия также сообщила о рекордном ежедневный прирост более 150 000 случаев — и более 800 новых смертей — в воскресенье.