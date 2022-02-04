Індія в останню хвилину оголосила дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні: деталі

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Бойкот був оголошений в останню хвилину та додав найгустонаселенішу країну світі до списку західних країн, які вже розпочали бойкот, посилаючись на репутацію Китаю в галузі прав людини.

Після офіційного кроку влади, індійська громадська телекомпанія Doordarshan також оголосила, що не транслюватиме у прямому ефірі церемонії відкриття та закриття Олімпіади. Цього року від країни бере участь один спортсмен, гірськолижник Аріф Хан.

Рішення були прийняті після того, як кадри, на яких командувач Народно-визвольної армії Ці Фабао удостоєний честі бути одним із приблизно 1200 осіб, які несуть олімпійський вогонь. Суперзірка китайського баскетболу та колишній гравець НБА Яо Мін та астронавт Цзін Хайпен були серед інших, які несли полум'я разом із Ці у день відкриття естафети.

Включення Ці до факелоносців, викликало негативну реакцію в Індії.

Що було раніше

Ці був проголошений героєм у Китаї за його роль у сутичці між Індією та Китаєм у 2020 році на спірному кордоні в Гімалаях, внаслідок якого загинули щонайменше 20 індійських солдатів. Китай заявив, що Народно-визвольна армія втратила чотирьох солдатів.

Ця сутичка стала найбільш смертоносним прикордонним зіткненням між двома сусідами, що мають ядерну зброю, за більш ніж 40 років. Обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні фактичного кордону, лінії фактичного контролю (LAC), що проходить вздовж західного сектора долини Галван.

Додамо

Очікується, що у заході візьмуть участь трохи більше 20 іноземних лідерів, на яких будуть відсутні провідні демократичні держави, а російський президент Володимир Путін, як очікується, стане найвищим гостем Сі.

Австралія, Велика Британія та Канада входять до країн, які приєдналися до дипломатичного бойкоту Ігор під керівництвом США, вказуючи на порушення Китаєм прав людини, у тому числі прав уйгурів та інших мусульманських меншин у північно-західному китайському регіоні Сіньцзян, які Вашингтон вважає геноцидом.

Дипломатичні бойкоти означають, що уряди не надсилатимуть делегації, але спортсмени продовжують брати участь у Іграх.

Інші країни відхилили запрошення на участь у відкритті Олімпіади через пандемію та контроль Пекіна над Covid-19.