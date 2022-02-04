Путін "заснув" під час виходу української збірної на церемонії відкриття Олімпіади-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Президент РФ Володимир Путін "заснув" під час виходу збірної України на церемонії відкриття Олімпіади в Пекіні 4 лютого. Такі кадри показали під час трансляції на каналі NBC, які вже встигли розлетітись у сомережах, передає УНН.
Деталі
Так під час виходу зібрної України телеканал показав президента РФ Володимира Путіна, який сидів на трибуні і ніби "спав".
Також за кадром розповіли про російську агресію та сто тисяч військових на кордоні з Україною. Не оминули увагою і те, що американська влада загрожує санкціями, якщо Росія щось зробить.
Додамо, що під кінець проходу українських спортсменів, президент РФ таки "прокинувся".
Телеканал NBC прокоментував кадри з українською збірною, під час виходу нашоі збірної, розповідаючи про російську агресію та сто тисяч військових на кордоні з Україною, додаючи, що американська влада загрожує санкціями, якщо Росія щось зробить. pic.twitter.com/r2cvee86Ux— Анджей (@AndriiReal) February 4, 2022
Доповнення
Зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.
Зазначимо, що протягом останніх років між Китаєм та кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.
Зокрема, відносини ускладнилися через занепокоєння станом китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили на публіці кілька тижнів після того, як вона звинуватила колишнього віцепрем’єра КНР Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.
180 правозахисних організацій та представників меншин, що мешкають у КНР, звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.
Дипломатичний бойкот передбачає відмову офіційних осіб від поїздки на Ігри. Як зазначали, спортсменів це не стосується.
Першими бойкот оголосили США. Згодом приєдналися Велика Британія, Австралія, Канада та Словаччина.
Нагадаємо
У перший день змагань на ХХІV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть четверо представників України.