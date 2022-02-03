Олімпіада-2022: у перший день за нагороди змагатимуться четверо українців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Завтра, 4 лютого, у перший день змагань на ХХІV зимових Олімпійських іграх на старт вийдуть четверо представників України, передає УНН із посиланням на НОК. ️
Деталі
Фігурне катання (командна першість)
05:35 - танці на льоду (ритм-танець): Олександра Назарова і Максим Нікітін
07.15 - спортивні пари (коротка програма): Софія Голіченко та Артем Даренський
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна затвердила склад Олімпійської збірної на зимові Ігри в Пекіні
Додамо
Зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.
Зазначимо, що протягом останніх років між Китаєм та кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.
Зокрема, відносини ускладнилися через занепокоєння станом китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили на публіці кілька тижнів після того, як вона звинуватила колишнього віцепрем’єра КНР Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.
180 правозахисних організацій та представників меншин, що мешкають у КНР, звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.
Дипломатичний бойкот передбачає відмову офіційних осіб від поїздки на Ігри. Як зазначали, спортсменів це не стосується.
Першими бойкот оголосили США. Згодом приєдналися Велика Британія, Австралія, Канада та Словаччина.