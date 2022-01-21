Україна затвердила склад Олімпійської збірної на зимові Ігри в Пекіні

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Повідомляється, що 45 спортсменів представлять Україну на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні у наступних 12 спортивних дисциплінах:

біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

Зазначається, що це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх в Пхьончхані-2018.

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“Відзначимо, що вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб). Після перерви у два олімпійських цикли, до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з 2-а перепустками на Ігри, та фігуристи у командних змаганнях”, - інформують у НОК.

Востаннє українські стрибуни на лижах з трампліну були представлені ще на Іграх у Ванкувері в 2010 році. І ось через 12 років в олімпійському Пекіні ми побачимо виступ одразу 3-х наших спортсменів.

Склад Олімпійської команди-2022 нараховує 4-и Олімпійські чемпіони: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко, а також 3-и призери Юнацьких Олімпійських ігор – фігуристи Олександра Назарова-Максим Нікітін та Іван Шмуратко.

До складу делегації відповідно до звернень національних федерацій увійшли: 26 тренерів, 10 лікарів та масажистів, 7 представників технічного персоналу.

З огляду на те, що всі олімпійські об’єкти зимових Ігор-2022 будуть поділені на 3 кластери – Пекін, Яньцин та Чжанцзякоу, учасники відповідно будуть розташовуватися у 3-х Олімпійських селищах, де вирішення усіх організаційних, управлінських, комунікаційних та логістичних питань, пов’язаних з перебуванням команди та її інформаційним забезпеченням здійснюватиме 7 представників адміністративного персоналу.

Додамо

Зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри — з 4 до 13 березня.

Зазначимо, що протягом останніх років між Китаєм та кількома західними країнами зросла напруженість через низку дипломатичних питань.

Зокрема, відносини ускладнилися через занепокоєння станом китайської тенісистки Пен Шуай, яку не бачили на публіці кілька тижнів після того, як вона звинуватила колишнього віцепрем’єра КНР Чжана Гаолі у сексуальному насильстві.

У лютому 180 правозахисних організацій та представників меншин, що мешкають у КНР, звернулися до світової спільноти з проханням бойкотувати зимову Олімпіаду 2022 року.

Дипломатичний бойкот передбачає відмову офіційних осіб від поїздки на Ігри. Як зазначали, спортсменів це не стосується.

Першими бойкот оголосили США. Згодом приєдналися Велика Британія, Австралія, Канада та Словаччина.