Украина утвердила состав олимпийской сборной на зимние игры в Пекине

Детали

Сообщается, что 45 спортсменов представят Украину на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в следующих 12 спортивных дисциплинах:

Биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке.

Отмечается, что это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

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“Отметим, что впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб). После перерыва в два олимпийских цикла, в состав нашей сборной вернулись представители шорт-трека и сразу с 2-мя пропусками на Игры, и фигуристы в командных соревнованиях”, - информируют в НОК.

В последний раз украинские прыгуны на лыжах с трамплина были представлены еще на Играх в Ванкувере в 2010 году. И вот через 12 лет в олимпийском Пекине мы увидим выступление сразу 3-х наших спортсменов.

Состав Олимпийской команды-2022 насчитывает 4-х Олимпийских чемпионов: биатлонистки Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима, Валентина Семеренко и фристайлист Александр Абраменко, а также 3-и призера Юношеских Олимпийских игр - фигуристы Александра Назарова-Максим Никитин и Иван Шмуратко.

В состав делегации в соответствии с обращениями национальных федераций вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

Учитывая то, что все олимпийские объекты зимних Игр-2022 будут разделены на 3 кластера - Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу, участники соответственно будут располагаться в 3-х Олимпийских поселках, где решение всех организационных, управленческих, коммуникационных и логистических вопросов, связанных с пребыванием команды и ее информационным обеспечением будет осуществлять 7 представителей административного персонала.

Добавим

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Отметим, что в последние годы между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В частности, отношения осложнились из-за беспокойства состоянием китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике несколько недель после того, как она обвинила бывшего вицепремьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

В феврале 180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, проживающих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Дипломатический бойкот предусматривает отказ официальных лиц от поездки на Игры. Как отмечали, спортсменов это не касается.

Первыми бойкот объявили США. Впоследствии присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.