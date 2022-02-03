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15 марта, 19:03 • 104276 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137898 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120260 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 114002 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103014 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100536 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89200 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121570 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127156 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Олимпиада-2022: в первый день за награды будут соревноваться четверо украинцев

Олимпиада-2022: в первый день за награды будут соревноваться четверо украинцев

Киев • УНН

 • 22277 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Завтра, 4 февраля, в первый день соревнований на ХХІ зимних Олимпийских играх на старт выйдут четверо представителей Украины, передает УНН со ссылкой на НОК. ️

Детали

Фигурное катание (командное первенство)

05:35 - Танцы на льду (ритм-танец): Александра Назарова и Максим Никитин

07:15 - Спортивные пары (короткая программа): София Голиченко и Артем Даренский

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Добавим

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля, а зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Отметим, что в последние годы между Китаем и несколькими западными странами возросла напряженность из-за ряда дипломатических вопросов.

В частности, отношения осложнились из-за беспокойства состоянием китайской теннисистки Пэн Шуай, которую не видели на публике несколько недель после того, как она обвинила бывшего вицепремьера КНР Чжана Гаоли в сексуальном насилии.

180 правозащитных организаций и представителей меньшинств, проживающих в КНР, обратились к мировому сообществу с просьбой бойкотировать зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Дипломатический бойкот предусматривает отказ официальных лиц от поездки на Игры. Как отмечали, спортсменов это не касается.

Первыми бойкот объявили США. Впоследствии присоединились Великобритания, Австралия, Канада и Словакия.

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