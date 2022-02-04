Индия в последнюю минуту объявила дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине: детали

Детали

Бойкот был объявлен в последнюю минуту и добавил самую густонаселенную страну мира в список западных стран, которые уже начали бойкот, ссылаясь на репутацию Китая в области прав человека.

После официального шага власти, индийская общественная телекомпания Doordarshan также объявила, что не будет транслировать в прямом эфире церемонии открытия и закрытия Олимпиады. В этом году от страны принимает участие один спортсмен, горнолыжник Ариф Хан.

Решения были приняты после того, как кадры, на которых командующий Народно-освободительной армии Ци Фабао удостоен чести быть одним из примерно 1200 человек, которые несут олимпийский огонь. Суперзвезда китайского баскетбола и бывший игрок НБА Яо Мин и астронавт Цзин Хайпен были среди других, которые несли пламя вместе с Ци в день открытия эстафеты.

Включение Ци к факелоносцам, вызвало негативную реакцию в Индии.

Что было раньше

Ци был провозглашен героем в Китае за его роль в схватке между Индией и Китаем в 2020 году на спорной границе в Гималаях, в результате которой погибли по меньшей мере 20 индийских солдат. Китай заявил, что Народно-освободительная армия потеряла четырех солдат.

Эта схватка стала самым смертоносным пограничным столкновением между двумя соседями, имеющими ядерное оружие, за более чем 40 лет. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении фактической границы, линии фактического контроля (LAC), что проходит вдоль западного сектора долины Галван.

Добавим

Ожидается, что в мероприятии примут участие чуть более 20 иностранных лидеров, на которых будут отсутствовать ведущие демократические государства, а российский президент Владимир Путин, как ожидается, станет самым высоким гостем Си.

Австралия, Великобритания и Канада входят в число стран, которые присоединились к дипломатическому бойкоту Игр под руководством США, указывая на нарушение Китаем прав человека, в том числе прав уйгуров и других мусульманских меньшинств в северо-западном китайском регионе Синьцзян, которые Вашингтон считает геноцидом.

Дипломатические бойкоты означают, что правительства не будут отправлять делегации, но спортсмены продолжают участвовать в Играх.

Другие страны отклонили приглашение на участие в открытии Олимпиады из-за пандемии и контроля Пекина над Covid-19.