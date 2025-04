У Пекіні офіційно відкрилася зимова Олімпіада-2022

Деталі

"Спортсмени з усього світу роками тренувалися, долали незліченну кількість перешкод і разом працювали, щоб досягти цього моменту. XXIV зимові Олімпійські ігри офіційно оголошено відкритими", - йдеться у повідомленні в офіційному акаунті Олімпійських Ігор у Twitter.

Як повідомляють державні ЗМІ Китаю, глава КНР Сі Цзіньпін у п'ятницю ввечері оголосив відкриття 24-х зимових Олімпійських ігор на Національному стадіоні в Пекіні.

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах закликав до Олімпійського перемир'я, щоб дати миру шанс.

Церемонія відкриття Олімпіади-2022 у Пекіні розпочалася із захоплюючого шоу "Початок весни". Початок весни є важливою частиною китайської культури, оскільки вважається, що сильний холод приносить за собою нове життя. І саме ця тема була обрана як відправна точка на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, яка відбулася в п'ятницю (4 лютого), в перший день весни в Китаї.

Глядачі побачили фразу "Один світ, одна сім'я" перед зворотним відліком від 24, щоб представити 24 сонячні періоди китайського року. Кожен супроводжувався чудовими зображеннями з усього Китаю.

Потім була представлена ​​тема сніжинки, коли виконавці всередині Національного стадіону демонстрували неонові вогні, які стали зеленими та розгорнулися, щоб представити нове життя, перед феєрверком зі словом "Весна" англійською та китайською мовами над стадіоном.

На стадіон внесли Олімпійський прапор, олімпійці виголосили присягу і на стадіоні запалили Олімпійський вогонь.

Доповнення

Збірна України пройшла на церемонії відкриття зимової Олімпіади-2022 у Пекіні. 45 українських атлетів змагатимуться у 12 видах спорту.

The moment has finally arrived.



Athletes from all over the world have trained for years, overcome countless obstacles and worked together to reach this moment.



The XXIV Olympic Winter Games have been officially declared open! #OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/i9BwGwcqia

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Skies over the National Stadium are illuminated by spectacular fireworks, which mark the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games.#Beijing2022 #Olympics#TogetherForASharedFuture#OpeningCeremony #fireworks

:GettyImages pic.twitter.com/9JTY8q13mv

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

The motto of #Beijing2022 is, ' - Together for a Shared Future.'



This moment represents people from all over the world coming together. #StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/XYiTOE4tXh

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Tonight the world will celebrate together under the Olympic rings.

Let's go faster, aim higher and grow stronger by standing together at Beijing 2022 Olympic Winter Games.

#Beijing2022 #Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture



GettyImages pic.twitter.com/3o5ioueqD8

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

The Olympic flag has entered the National Stadium. #OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/ERbqJuoyg8

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

"We promise to take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair play, inclusion and equality."



The athletes, judges, coaches and officials of #Beijing2022 have taken the Olympic oath.#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/c5dvF0KGJV

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

We want a light-up dove.#Beijing2022 #OpeningCeremony pic.twitter.com/N1U9H3Wz5t

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

THEY FORMED A HEART.#StrongerTogether | #OpeningCeremony pic.twitter.com/Vp4LgjTHpQ

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Children carry dove lamps, singing and dancing in the arena

They symbolize the celebration of unity and strength at Beijing2022 and peace around the world.



What a magical moment to capture!#Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture

: GettyImages pic.twitter.com/D7onXczxki

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

Happening now: some exciting moments from the #Beijing2022 Winter Olympics opening ceremony. (Photos: Xinhua) pic.twitter.com/AGE6FcThAa

— CGTN (@CGTNOfficial) February 4, 2022

From Ancient Olympia Beijing.



The Olympic flame has entered the National Stadium. #OpeningCeremony #Beijing2022 pic.twitter.com/Ulj03yPiY3

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

The Olympic cauldron is lit by Dinigeer Yilamujiang and Zhao Jiawen!

#StrongerTogether | #OpeningCeremony | #Beijing2022 pic.twitter.com/ATJjZVx3yQ

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

The Olympic flame has been lit inside the beautiful snowflake at the Beijing 2022 Olympic Winter Games #OpeningCeremony.

Such an innovative and inspiring moment to see!#Beijing2022 #Olympics #OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture

: GettyImages pic.twitter.com/L1zhAB1BOw

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022