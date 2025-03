В Пекине официально открылась зимняя Олимпиада-2022

Детали

"Спортсмены со всего мира годами тренировались, проходили бесчисленное количество препятствий и вместе работали, чтобы достичь этого момента. XXIV зимние Олимпийские игры официально объявлены открытыми", - говорится в сообщении в официальном аккаунте Олимпийских Игр в Twitter.

Как сообщают государственные СМИ Китая, глава КНР Си Цзиньпин в пятницу вечером объявил открытие 24-х зимних Олимпийских игр на Национальном стадионе в Пекине.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал к Олимпийскому перемирию, чтобы дать миру шанс.

Церемония открытия Олимпиады-2022 в Пекине началась с захватывающего шоу "Начало весны". Начало весны является важной частью китайской культуры, поскольку считается, что сильный холод приносит за собой новую жизнь. И именно эта тема была выбрана в качестве отправной точки на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, которая состоялась в пятницу (4 февраля), в первый день весны в Китае.

Зрители увидели фразу "Один мир, одна семья" перед обратным отсчетом от 24, чтобы представить 24 солнечных периода китайского года. Каждый сопровождался великолепными изображениями со всего Китая.

Затем была представлена тема снежинки, когда исполнители внутри Национального стадиона демонстрировали неоновые огни, которые стали зелеными и развернулись, чтобы представить новую жизнь, перед фейерверком со словом "Весна" на английском и китайском языках над стадионом.

На стадион внесли Олимпийский флаг, олимпийцы произнесли присягу и на стадионе зажгли Олимпийский огонь.

Дополнение

Сборная Украины прошла на церемонии открытия зимней Олимпиады-2022 в Пекине. 45 украинских атлетов сразятся в 12 видах спорта.

The moment has finally arrived.



Athletes from all over the world have trained for years, overcome countless obstacles and worked together to reach this moment.



The XXIV Olympic Winter Games have been officially declared open!

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Skies over the National Stadium are illuminated by spectacular fireworks, which mark the start of the Beijing 2022 Olympic Winter Games.

:GettyImagespic.twitter.com/9JTY8q13mv

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

The motto of Beijing 2022 is, 'Together for a Shared Future.'



This moment represents people from all over the world coming together.

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Tonight the world will celebrate together under the Olympic rings.

Let's go faster, aim higher and grow stronger by standing together at Beijing 2022 Olympic Winter Games.

#Beijing2022#Olympics#OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture



GettyImagespic.twitter.com/3o5ioueqD8

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

The Olympic flag has entered the National Stadium.

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

"We promise to take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair play, inclusion and equality."



The athletes, judges, coaches and officials of#Beijing2022have taken the Olympic oath.#StrongerTogether|#OpeningCeremonypic.twitter.com/c5dvF0KGJV

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

We want a light-up dove.#Beijing2022#OpeningCeremonypic.twitter.com/N1U9H3Wz5t

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

THEY FORMED A HEART.#StrongerTogether|#OpeningCeremonypic.twitter.com/Vp4LgjTHpQ

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

Children carry dove lamps, singing and dancing in the arena

They symbolize the celebration of unity and strength at Beijing2022 and peace around the world.



What a magical moment to capture!#Beijing2022#Olympics#BingDwenDwen#TogetherForASharedFuture

: GettyImagespic.twitter.com/D7onXczxki

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022

Happening now: some exciting moments from the Beijing 2022 Winter Olympics opening ceremony.

— CGTN (@CGTNOfficial) February 4, 2022

From Ancient Olympia Beijing.



The Olympic flame has entered the National Stadium.#OpeningCeremony#Beijing2022pic.twitter.com/Ulj03yPiY3

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

The Olympic cauldron is lit by Dinigeer Yilamujiang and Zhao Jiawen!

#StrongerTogether|#OpeningCeremony|#Beijing2022pic.twitter.com/ATJjZVx3yQ

— Olympics (@Olympics) February 4, 2022

The Olympic flame has been lit inside the beautiful snowflake at the Beijing 2022 Olympic Winter Games Opening Ceremony.

Such an innovative and inspiring moment to see!

Such an innovative and inspiring moment to see!#Beijing2022#Olympics#OpeningCeremony#TogetherForASharedFuture

: GettyImagespic.twitter.com/L1zhAB1BOw

— Beijing 2022 (@Beijing2022) February 4, 2022