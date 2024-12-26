Зеленский анонсировал разговор с представителями украинского бизнеса: о чем будут говорить

В Офисе Президента готовятся на завтра к разговору с представителями украинского бизнеса - о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

"Мы готовимся на завтра еще к разговору с представителями украинского бизнеса - о том, какие системные решения нужны сейчас и в перспективе, чтобы дать Украине больше уверенности и сильное экономическое дыхание", - сказал Зеленский.

Перед этим Зеленский сообщил, что сегодня много внимания было относительно внутренних вопросов - тех решений, тех новаций, которые нужны в перспективе, чтобы Украина имела возможность вернуть как можно больше наших людей, которые выехали из-за войны.

"И мы должны создать все необходимые экономические, социальные стимулы для украинцев работать в Украине, работать на Украину, делать для Украины больше потенциала, чтобы быть на равных в глобальной конкуренции. Украинский народ доказал свою смелость и может продемонстрировать миру свою возможность восстанавливаться, отстраиваться из руин", - отметил Зеленский.

Также Зеленский провел сегодня совещание по этому поводу на котором были вице-премьер-министры Алексей Чернышев, вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров и вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, команда Офиса.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который меняет дату введения повышенных налоговых ставок для физических лиц-предпринимателей. Вместо 1 октября 2024 года новые ставки начнут действовать с 1 января 2025 года.