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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нардеп Куницкий, который уже 3 месяца не возвращается из США, выехал на основании "недельной командировки" от ВР - СМИ

Нардеп Куницкий, который уже 3 месяца не возвращается из США, выехал на основании "недельной командировки" от ВР - СМИ

Киев  •  УНН

 • 7652 просмотра

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Депутат от "Слуги народа" Александр Куницкий выехал в США 23 сентября и до сих пор не вернулся в Украину. Это произошло после того, как ГБР начало расследование относительно его предыдущего длительного пребывания в Израиле.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий выехал из Украины 23 сентября на основании командировки в США с целью "углубления украинско-американского межпарламентского сотрудничества". С тех пор нардеп не возвращался. Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на источники в правоохранительных органах и в депутатских кругах, передает УНН.

"В эту командировку он выехал уже после того, как ГБР в декабре 2023-го года начало расследовать обстоятельства его другого выезда за границу, летом 2023-го года - когда Куницкий получил от председателя ВР разрешение на выезд в краткосрочную рабочую командировку в Израиль, зато вернулся только через три недели", - говорится в сообщении.

В комментарии "Схемам" председатель ВР Руслан Стефанчук сообщил, что "сам факт возбуждения уголовного дела не создает законодательством никаких ограничений деятельности народных депутатов". Последний раз Куницкий участвовал в голосовании во время пленарных заседаний 17-20 сентября этого года, а в комитете по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого он является, говорят, что последний раз депутат присутствовал в октябре, в режиме видеоконференции.

Как стало известно "Схемам", Александр Куницкий оформил командировку в США в период с 21 по 28 сентября 2024-го года. Цель поездки - "углубление украинско-американского межпарламентского сотрудничества".

В Верховной Раде на запрос "Схем" не предоставили информации об этой командировке, отметив, что "сведения о служебных командировках народных депутатов Украины во время действия особого периода отнесены к перечню сведений, составляющих служебную информацию". В то же время в Аппарате ВР отметили, что "возмещение расходов на командировку за счет средств государственного бюджета не осуществлялось".

Из Украины депутат выехал 23 сентября - и по состоянию на декабрь уже три месяца как не возвращается. Согласно электронной системе ВР, последний раз депутат участвовал в пленарных заседаниях парламента с 17 по 20 сентября (20-го сентября весь день "не голосовал"). Но еще в октябре, в режиме видеоконференции, присутствовал на заседании своего комитета - по вопросам правоохранительной деятельности - об этом "Схемам" сообщил его председатель Сергей Ионушас.

"После этого в заседаниях комитета не участвовал, насколько мне известно, и в заседаниях ВРУ тоже", - отметил Ионушас.

В комментарии журналистам первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко сообщил, что, по его информации, Аппарат парламента пытался связаться с депутатом, но "не получил четкого ответа".

"Как руководство Верховной Рады, мы всегда подчеркиваем необходимость соблюдения дисциплины и присутствия депутатов на заседаниях. Председательствующий всегда обращается к отсутствующим депутатам в соответствии с регламентом. Конечно, это неприятная ситуация. К тому же, Куницкий не единственный случай - были и другие депутаты с подобными ситуациями", - отметил Корниенко.

Куницкий получил разрешение на заграничную командировку в США уже после того, как украинские правоохранители начали расследовать обстоятельства его другого выезда в Израиль, летом 2023-го года, в условиях запрета на выезд за границу без надлежащих оснований для должностных лиц.

Тогда, как выяснили "Схемы", Куницкий получил согласование Верховной Рады на выезд в течение пяти дней в краткосрочную командировку, но пробыл за границей почти три недели. После чего тогдашний генеральный прокурор Андрей Костин инициировал уголовное производство - по статьям "служебный подлог" и "использование заведомо поддельного документа". "Схемы" обратились в ГБР, которое расследует это дело, чтобы уточнить, на каком оно этапе и какие следственные действия проведены, но в ответ в Госбюро отметили, что эта информация является закрытой.

Отмечается, что при этом на фейсбук-странице депутата почти ежедневно появляются новые сторис, в частности относительно инцидента, который случился в начале войны. В марте 2022 года Куницкого задержали из-за съемки блокпоста. Сейчас в отношении полицейских продолжается судебный процесс.

Дополнение

Вслед за нардепом-беглецом Артемом Дмитруком из Украины, вероятно, сбежал еще один народный избранник - Александр Куницкий.

Проект  Bihus.info сообщал, что вслед за беглым нардепом Артемом Дмитруком из Украины, вероятно, сбежал еще один народный избранник - Александр Куницкий.

Нардеп Куницкий, вероятно, ударил мужчину в центре Киева, полиция выясняет обстоятельства12 сент. 2024, 18:24 • 22513 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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