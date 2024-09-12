Нардеп Куницкий, вероятно, ударил мужчину в центре Киева, полиция выясняет обстоятельства

В Киеве мужчина обратился в полицию с заявлением, что его избил народный депутат. Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все детали произошедшего, передает УНН.

"В Печерский отдел полиции поступило сообщение от мужчины, который заявил об избиении. По его словам, нападающим является народный депутат Украины", - сообщили в столичной полиции.

По данным правоохранителей, сейчас пострадавший находится в отделении полиции, инцидент зарегистрирован, продолжается проверка обстоятельств.

В полиции не назвали имени народного депутата, который, вероятно, избил мужчину.

Но в соцсетях распространяется видео инцидента, на котором можно увидеть нардепа Александра Куницкого.