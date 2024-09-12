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Нардеп Куницький, ймовірно, вдарив чоловіка у центрі Києва, поліція з'ясовує обставини

Київ • УНН

 • 22770 перегляди

Поліція Києва отримала заяву від чоловіка про побиття народним депутатом. Проводиться перевірка обставин, у соцмережах поширюється відео з нардепом Олександром Куницьким.

У Києві чоловік звернувся до поліції із заявою, що його побив народний депутат. Наразі поліція проводить перевірку та з’ясовує всі деталі поді, передає УНН.

"До Печерського відділу поліції надійшло повідомлення від чоловіка, який заявив про побиття. За його словами, нападником є народний депутат України", - повідомили у столичній поліції.

За даними правоохоронців, зараз потерпілий знаходиться у відділку поліції, інцидент зареєстровано, триває перевірка обставин.

У поліції не назвали імені народного депутата, який, ймовріно, побив чоловіка.

Натомість у соцмережах шириться відео інциденту, на якому можна побачити нардепа Олександра Куницького.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаКримінал та НП

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