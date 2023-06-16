Індія і Пакистан евакуюють людей через потужний циклон Біпарджой
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Циклон Біпарджой призвів до хаосу в індійському штаті Гуджарат. Він супроводжувався сильними вітрами та зливами, це призвело до значних руйнувань і затоплень у районі Кач. Про це повідомляє Hindustan Times, передає УНН.
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Через циклон Біпарджой дерева були вирвані з землі, електропостачання припинене у багатьох районах, двоє людей загинули
Спочатку циклон знаходився у центрі індійського регіону Саураштра-Куч, і згодом обрушився на берег неподалік Джакхау зі швидкістю вітру до 125 км/год та поривами до 140 км/год. Сотні електричних стовпів були пошкоджені, що призвело до масового відключення електроенергії у селах і містах. Відновлення електропостачання вже розпочалося, але багато районів ще не мають електрики.
За даними Національних сил реагування на стихійні лиха (NDRF), двое людей загинули та щонайменше 23 людини отримали поранення внаслідок циклону. Також зазначається, що близько 24 тварин загинуло, а понад 500 дерев були повалені. Велика кількість людей були евакуйовані з прибережних районів.
Президентський департамент з метеорології Індії (IMD) прогнозує, що циклон повинен невдовзі послабитись.
Також, все ще очікується, що циклон може мати вплив на Пакистан, зокрема на місто Карачі, де можливі повені через очікуваний шторм. Влада Пакистану проводить евакуацію людей з прибережних районів.
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