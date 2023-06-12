У Пакистані від вітру та сильних дощів загинули щонайменше 27 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Проливні дощі, що супроводжувалися сильним вітром, забрали життя щонайменше 27 людей, у тому числі восьми дітей, на північному заході Пакистану, повідомили в неділю чиновники, пише AFP, передає УНН.
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Шторм обрушився на чотири райони провінції Хайбер-Пахтунхва ввечері в суботу, серед загиблих п'ятеро братів і сестер віком від 2 до 11 років.
«Щонайменше 12 людей були поховані живцем після того, як обвалилися дахи та стіни їхніх будинків», — сказав AFP Таймур Алі Хан, речник провінційного управління з ліквідації наслідків стихійних лих.
За його словами, понад 140 людей отримали поранення і понад 200 голів худоби загинули.
Влада оголосила надзвичайний стан у всіх чотирьох районах.
Доповнення
Пакистанська влада заявила, що почне евакуацію від 8000 до 9000 сімей уздовж узбережжя провінції Сінд, у тому числі в мегапортовому місті Карачі, де проживає близько 20 мільйонів людей.